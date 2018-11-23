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Спорт
23.11.2018 11:34
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Защитник «Зенита» Иванович: Нет Кокорина — нет футбола. Саша – замечательный человек

Защитник футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович рассказал о том, как влияет на команду арест нападающего Александра Кокорина.

«Мое мнение: нет Саши – нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году. В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы – сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его. С ним гораздо легче, ведь Саша – великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее», – цитирует Ивановича «Р-Спорт».

Ранее о важности Кокорина для «Зенита» заявил главный тренер Сергей Семак, по словам которого Александр — один из лидеров команды.

В сезоне 2017/18 Александра Кокорин сыграл за «Зенит» в чемпионате России 22 матча, в которых забил 10 голов, а также 13 матчей в Лиге Европы, в которых отличился девять раз. В обоих турнирах он стал лучшим бомбардиром «Зенита». В марте 2018 года он получил травму крестообразных связок и выбыл на полгода. Вернулся только в сентябре. До своего ареста успел сыграть в пяти матчах, в которых забил два гола.

По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.

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