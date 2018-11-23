Рэпер Хаски готов извиниться и выплатить ущерб владелице машины, с которой он декламировал свои тексты в Краснодаре

Российский рэпер Хаски, он же Дмитрий Кузнецов, готов извиниться перед владелицей машины, которая выполнила роль импровизированной сцены после срыва концерта артиста в краснодарском клубе «BOUNCE». Об этом 23 ноября заявил адвокат музыканта Алексей Аванесян.

«Сейчас идёт проверка по заявлению владелицы автомобиля, на крыше которого артист исполнил свою песню «Ай», — рассказал телеканалу RT Аванесян. — Но мы уже вышли на сотрудников полиции, которые ведут проверку материалов, и довели до них нашу позицию, что мы готовы извиниться и возместить ущерб после оценки. К тому же Хаски уже понёс за свои действия наказание в виде административного ареста на 12 суток. Он же вообще думал, что это машина фаната».

Накануне Первомайский суд Краснодара признал рэпера виновным по двум из трех административных протоколов. Всего в спецприёмнике артист проведёт 12 суток, ближайшие концерты отменены.