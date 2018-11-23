Саратовский депутат потерял 7 кг на «министерской» диете с «макарошками»

Семь килограммов потерял саратовской областной депутат Николай Бондаренко, решивший месяц прожить на «министерской» диете с «макарошками». Парламентарий пытался прожить на примерную стоимость продуктовой корзины в регионе — 3500 рублей.

«В целом мое состояние удовлетворительное, хотя явно какой-то ущерб для организма есть», — сказал депутат сайту Znak.com 23 ноября, добавив, что похудел за месяц на 7 кг.

На эксперимент коммунист решился после спора с региональным министром труда Натальей Соколовой. Та утверждала, что на эти деньги вполне может питаться месяц пенсионер. Особенно если пользоваться акциями в магазинах и покупать «макарошки», которые круглый год по одной цене. Соколова отказалась сама садиться на такую диету: мол, статус ей не позволяет. Это не спасло ее от увольния после публикации видео спора в Сети.

16 ноября Бондаренко рассказал о своем опыте в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, где его яростно раскритиковали. А вот в Интернете, напротив, его признания о том, что меню стало однообразным и скудным, вызвали сочувствие.