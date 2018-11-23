Видео с места гибели российских военных в Сирии появилось в Интернете

СК разместил на своем YouTube-канале видеозапись с места крушения самолёта Су-24М и вертолёта ВВС в Сирии. Кроме того, на видео попал осмотр позиции боевиков, которые вели огонь по военным из России.

«В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела об убийстве в Сирии пилота военного самолета СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана Константина Мурахтина», – заявили в ведомстве.

В СК также отметили, что посягательство на жизнь российских военных произошло на территории другого государства, поэтому часть следственных мероприятий проходила в арабской республике. Следователям из России удалось найти место крушения российского бомбардировщика и вертолёта спасательной группы, а также провести осмотр позиций боевиков. Кроме того, представители Следкома нашли помещение в провинции Латакия, куда злоумышленники доставили тело летчика Пешкова.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал девятерых сирийцев по делу об убийстве российского пилота. Кроме того, в мае прошлого года в Турции на пять лет был осужден Альпарслан Челик, который взял на себя ответственность за убийство Пешкова. Осужден он был за незаконное владение оружием.