Желание петербурженки улучшить телевизионный сигнал обернулось исчезновением 160 тысяч рублей

75-летняя пенсионерка стала жертвой техников-оборотней, промышляющих в Кировском районе Петербурга. Под предлогом замены антенного кабеля они вынесли из её квартиры сбережения.

По данным «Фонтанки», двое мужчин, 30 – 35 лет, высокого и среднего роста, позвонили в дверь квартиры дома 3/1 по улице Маршала Казакова 22 ноября. Хозяйке они представились техниками и рассказали, что меняют антенный кабель. Доверчивая пенсионерка впустила в дом визитёров, а после их ухода обнаружила отсутствие 160 тысяч рублей в ящике стола.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Похожая кража произошла накануне в Красногвардейском районе. Двое молодых людей, якобы ремонтирующих телевизоры, проникли в квартиру на проспекте Наставников и опустошили хозяйскую шкатулку с драгоценностями.