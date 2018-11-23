Экс-глава владевшей «Зимней вишней» компании объявлен в международный розыск. Он давно живет в Испании

Вступило в силу постановление о розыске генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», чье здание было переоборудовано под торговый центр «Зимняя вишня». Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск с 23 ноября, подтвердила информацию RT адвокат бизнесмена Нина Ревякина.

По ее словам, постановление о розыске было подписано еще 31 октября, но вступило в силу сегодня. О том, что Следственный комитет собирается объявить Вишневского в международный розыск, стало известно в начале ноября. По данным следствия, топ-менеджер в 2016 году уехал из России, постоянно проживает в Испании.

Бизнесмена подозревают в передаче взятки в 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.

Центральный районный суд города Кемерово 1 ноября заочно арестовал Вишневского на два месяца.

Срок расследования дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел в конце марта, на этой неделе продлили до 25 марта следующего года.