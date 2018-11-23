Происшествия
Экс-глава владевшей «Зимней вишней» компании объявлен в международный розыск. Он давно живет в Испании
Вступило в силу постановление о розыске генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», чье здание было переоборудовано под торговый центр «Зимняя вишня». Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск с 23 ноября, подтвердила информацию RT адвокат бизнесмена Нина Ревякина.
По ее словам, постановление о розыске было подписано еще 31 октября, но вступило в силу сегодня. О том, что Следственный комитет собирается объявить Вишневского в международный розыск, стало известно в начале ноября. По данным следствия, топ-менеджер в 2016 году уехал из России, постоянно проживает в Испании.
Бизнесмена подозревают в передаче взятки в 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.
Центральный районный суд города Кемерово 1 ноября заочно арестовал Вишневского на два месяца.
Срок расследования дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел в конце марта, на этой неделе продлили до 25 марта следующего года.
Справка:
В рамках расследования ранее были задержаны и арестованы генеральный и технический директоры ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юрлица Надежда Судденок. Они обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин, по версии следствия, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности. Начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра. Танзиле Комковой вменяют превышение должностных полномочий. В середине сентября к ответственности по уголовному делу о пожаре привлекли 12-го фигуранта – замначальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей.
При пожаре в «Зимней вишне» погибло 60 человек, в том числе 41 ребенок.