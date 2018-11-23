Дом в шаге от метро: где купить

Метро рядом с домом дарит массу преимуществ: от экономии времени на дорогу до возможности пользоваться разнообразной инфраструктурой, окружающей станцию. Кажется, купить такое жилье в мегаполисе – настоящая роскошь. Но жилье в новостройках, где на старте продаж действуют минимальные цены, более, чем доступно.

Setl City

Сегодня «Петербургская Недвижимость» рассказывает о проектах Setl City на расстоянии не более полутора километров от метров в Выборгском и Приморском районах.

Комфорт в Приморском районе

Всего в 400 метрах от станции метро «Старая деревня», на Торфяной дороге строится «ArtLine в Приморском». Рядом с жилым комплексом железнодорожная станция «Старая деревня», откуда на электричке можно добраться до северных пригородов. В 10 минутах на автомобиле – въезд на ЗСД, соединяющий Приморский район с южной частью города. Такая транспортная доступность – редкость на рынке недвижимости, при этом сам комплекс позиционируется как высокий комфорт-класс.

ЖК «Artline в Приморском»

Концепцию ЖК «ArtLine в Приморском» подчеркивают художественные фасады, собственное арт-пространство с инсталляциями, холлы-музеи с абстракциями на стенах. В центре двора расположится детский верёвочный городок, игровые площадки, зона workout* с тренажерами и теннисными столами, поле для футбола и волейбола.

Не менее интересна квартирография проекта – можно выбрать различные функциональные планировки, включая популярный евроформат. На последних этажах расположатся квартиры High Flat** с высокими потолками и большими окнами. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой по стандартам Setl City «Итальянские коллекции», включающей даже теплые полы в ванной комнате.

«Притяжение» с видом на Петербург

В километре от станции метро «Лесная» строится квартал бизнес-класса «Притяжение». Но главное его преимущество – расположение на Выборгской набережной. Это место дарит не только высокую мобильность, но и возможность пользоваться всей разнообразной инфраструктурой центра города, который находится всего в 5-10 минутах езды. Плюс ко всему – отсюда открываются превосходные виды на Неву и Петроградскую сторону.

ЖК «Притяжение»

«Притяжение» состоит из семи домов высотой всего 9 этажей. За эффектным парадным фасадом располагается просторный внутренний двор, закрытый по периметру и свободный от машин. Вход во двор – только через три центральные входные группы с контролем доступа, зонами рецепции и лобби. Запроектирован собственный детский сад на 200 мест, подземный паркинг на 692 автомобиля, станция многоступенчатой очистки воды.

В жилом комплексе широкий выбор квартир: от просторных студий до 4-комнатных квартир с большими кухнями и спальнями. Чтобы ничто не мешало любоваться водой и перспективой Петроградской стороны, предусмотрены панорамные окна и эркеры, безрамное остекление балконов и лоджий, просторные террасы. Высота потолков – 3-3,2 метра.

Зимний сад в «Облаках»

В районе метро «Лесная» есть все для комфортной жизни. В пешей доступности множество детских садов, школ, медицинских и спортивных комплексов, гипермаркетов. До исторической части города – пара остановок на метро. В 13 минутах ходьбы от «Лесной», на Тулонской аллее, строится ЖК «Облака на Лесной». Это два дома по 13 этажей, объединенных общим двором, где разместятся игровые площадки для детей разных возрастов, место для занятий спортом с уличными тренажерами и мощеные дорожки с мягким освещением для прогулок. Предусмотрены велосипедные парковки, а для автомобилей – просторная открытая стоянка и подземный паркинг.

ЖК «Облака на Лесной»

В «Облаках» запроектированы специальные семейные секции, включающие только просторные квартиры с отдельным санузлом в спальной и гардеробной. Также есть варианты с помещением для зимнего сада. Часть стен такой комнаты остеклена от потолка до пола, чтобы помещение всегда наполнялось естественным светом, а открывающаяся панорама вдохновляла на творчество или саморазвитие. Комнату можно занять и по прямому назначению – развести настоящий зимний сад.

Квартиры в ЖК «ArtLine в Приморском», «Притяжение» и «Облака на Лесной» можно приобрести по цене – от 3,4 млн рублей. Для клиентов «Петербургской Недвижимости», эксклюзивного брокера застройщика, действуют специальные ставки по ипотеке – от 9,1% годовых.

Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015). Процентная ставка в рублях на весь срок кредита составляет от 9,1% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 14 до 362 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту — ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту за каждый день просрочки. Подробнее по телефону 8 (812) 335-55-55

*тренировка

**высокая квартира

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК «Облака на Лесной» - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/oblaka-na-lesnoi/declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.