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23.11.2018 11:15
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Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 9 месяцев 2018 г. составила 744 млн рублей

Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 9 месяцев 2018 г. составила 744 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность по МСФО включает финансовую отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» и контролируемых им дочерних обществ: ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Лесная сказка», ОАО «Энергосервис Северо-Запада».

Выручка за 9 месяцев 2018 года составила 46 914 млн рублей, в том числе от услуг по передаче электроэнергии – 26 878 млн рублей, от реализации электроэнергии – 19 278 млн рублей, от услуг по технологическому присоединению – 286 млн рублей.

Общее увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 12 346 млн рублей (36%). Объем выручки от реализации электроэнергии увеличился на 14 546 млн рублей, что связано с началом исполнения Обществом функций гарантирующего поставщика с 01 января 2018 года на территории Архангельской области в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 22.12.2017 №1202 и с 01 апреля 2018 года на территории Вологодской области в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 23.03.2018 г. №178.

Объем выручки от услуг по передаче электроэнергии снизился на 1 799 млн рублей, в основном за счет прекращения действия договоров «последней мили». Объем выручки от услуг по технологическому присоединению уменьшился на 340 млн рублей в связи с сокращением объемов актирования крупных договоров технологического присоединения.

Увеличение операционных расходов относительно уровня аналогичного периода 2017 года составило 11 917 млн рублей (35%), что пропорционально росту выручки и также связано с исполнением Обществом функции гарантирующего поставщика электроэнергии и мощности.

На 30 сентября 2018 года в структуре активов Группы 80% приходится на внеоборотные активы, которые на 96% представлены основными средствами (39 233 млн рублей).

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (86%) занимает краткосрочная дебиторская задолженность (8 940 млн рублей), которая на 30 сентября 2018 года уменьшилась на 50 млн рублей, что обусловлено переводом потребителей на прямые договоры оказания услуг по передаче электроэнергии, а также эффективной претензионно-исковой работой.

В структуре обязательств 49% приходится на кредиты и займы, сумма которых на конец отчетного периода составила 15 550 млн рублей, что на 1 216 млн рублей больше, чем на начало года. Краткосрочная кредиторская задолженность на 30 сентября 2018 года уменьшилась на 279 млн рублей, в основном за счет погашения текущей задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Финансовый результат за отчетный период – чистая прибыль в размере 744 млн рублей, что на 239 млн рублей (на 32%) выше, чем за аналогичный период прошлого года.

EBITDA* составила 4 335 млн рублей. Показатель Net Debt/EBITDA** составил 3,56.

*аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации

**чистый долг/EBITDA — это коэффициент платежеспособности компании.

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Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
23.11.2018 11:15

Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 9 месяцев 2018 г. составила 744 млн рублей

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность по МСФО включает финансовую отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» и контролируемых им дочерних обществ: ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Лесная сказка», ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
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