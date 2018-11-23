В особняке под Петербургом вору приглянулись платья и травматический пистолет. Вместе с ними он прихватил более миллиона рублей

Дом бизнесмена в Ломоносовском районе Ленобласти обчистили среди бела дня, взломав дверь балкона. Вынесли всё – начиная валютой и заканчивая женскими платьями и браслетом Pandora.

Всё произошло днём 22 ноября в деревне Михайловка. Неизвестный проник в особняк на улице Дачной через балкон, когда хозяев не было дома. В поисках наживы он разломал стол, в который был встроен сейф, и вытащил металлический ящик. Вор также прихватил с собой 6000 евро, 4100 долларов и 600 000 рублей – общая сумма ущерба составила более 1 300 000 рублей. Кроме того, из дома были похищены 10 женских платьев, серебряный браслет Pandora, ключи от «БМВ», ящик с документами, банковские карты и травматический пистолет жены с лицензией к нему.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.