Цена нефти обновила антирекорд начала года

Цена нефти марки Brent на открытии торгов на Intercontinental Exchange утром 23 ноября опустилась до 61,64 доллара за баррель, что является самым низким показателем с начала 2018 года.

Через несколько часов после начала торгов стоимость топлива стабилизировалась, поднявшись до 62,17 доллара за баррель.

Впрочем, о резком падении говорить вряд ли приходится. В предыдущие годы цена неоднократно опускалась и ниже 61 доллара. Так, в 2017-м фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снижались до 50,32 доллара.

Напомним, что 13 ноября из-за роста объемов добычи в США и Саудовской Аравии нефть марки Brent на бирже Intercontinental Exchange упала ниже 66 долларов за баррель впервые с середины марта. Россия при этом побила собственный постсоветский рекорд по добыче нефти. В среднем за сутки в октябре в стране добывали по 11,6 млн баррелей.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак не считает, что снижения мировых цен на черное золото достаточно для того, чтобы российские компании начали сбивать цены на бензин.