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Общество
23.11.2018 10:21
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Почти треть россиян считают, что общество за год стало более социально несправедливым

28% россиян считают, что за последний год уровень социальной справедливости в стране стал хуже. Улучшения увидели только 16% сограждан. Больше половины — 54% – уверены, что ничего не изменилось. Таковы итоги опроса ВЦИОМ, опубликованные 23 ноября. 

По информации социологов, за последнюю пятилетку заметно увеличилась доля тех, кто считает, что политика российских властей сегодня способствует укреплению социальной справедливости в нашем обществе: рост с 20% в 2013 году до 29% в 2018-м. Однако треть россиян (32%) по-прежнему склоняются к мнению, что власти, напротив, скорее препятствуют социальной справедливости в обществе. Еще 30% респондентов не увидели ни положительного, ни отрицательного влияния власти на справедливость общества. 

Что сделает российское общество более социально справедливым? Участники опроса ВЦИОМ ответили так: борьба с коррупцией (14%), строгое соблюдение закона и повышенное внимание к простым людям (по 11%). Еще 9% полагает, что повышение зарплат и пенсий. Ужесточение законодательства и борьба с безработицей (по 5%), развитие экономики и усиление социальной политики (по 4%) не стали лидерами ответов.

«Вопрос справедливости нашего экономического и социального устройства – один из важнейших для россиян, – уверен глава ВЦИОМ Валерий Федоров. – И хотя «справедливость для каждого своя», как учит нас Аристотель, благодаря социологическим опросам постепенно вырисовывается актуальный образ социальной справедливости. Чтобы государственная политика больше соответствовала этому образу, нужно развивать экономику, обильнее финансировать ключевые социальные сферы, бороться с коррупцией и «чистить» чиновничий корпус от тех, кто работает на себя, а не на страну».

Напомним, ранее 84% россиян назвали себя счастливыми. Но отметили рост несчастливых людей в своем окружении. 

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