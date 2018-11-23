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Спорт
23.11.2018 10:13
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Несколько матчей чемпионата мира по футболу в 2022 году могут пройти за пределам Катара

Катар может не справиться в одиночку с организацией чемпионата мира по футболу в 2022 году в случае увеличения количества участников турнира. 

Как сообщает 23 ноября The Guardian со ссылкой на президента ФИФА Джанни Инфантино, несколько матчей, вероятно, перенесут в одну из соседних стран.

«В Катаре есть восемь стадионов, ведётся подготовка к чемпионату мира с 32 командами. Конечно, не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что сложно организовать турнир из 48 команд на восьми стадионах в одной стране. Таким образом, вероятно, придётся проводить дополнительные матчи за пределами этой страны. Это, конечно, создаёт новые сложности и трудности, которые нужно будет решать. Возможно, футбол — это способ строить мосты. Очевидно, отношения Катара с соседними странами — фактор, который усложняет ситуацию. С другой стороны, несмотря на сложные дипломатические отношения, когда речь заходит о футболе, люди говорят друг с другом», — заявил Инфантино.

Изначально планировалось расширить количество участников ЧМ до 48 команд с 2026 года. Однако позже появилась информация, что это будет сделано уже на ЧМ-2022.

Напомним, что финальный турнир чемпионата мира 2022 года станет первым в истории, который пройдет не летом, а зимой — с 21 ноября по 18 декабря. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что летом в Катаре температура воздуха поднимается до 50 градусов по Цельсию.

В 2026 году чемпионат мира по футболу пройдет в Канаде, Мексике и США. Матчи состоятся в десяти американских городах, трех канадских и трех мексиканских. Финал планируется провести в Нью-Йорке.

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