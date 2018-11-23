У вас ничего не просчитано. Жители Невского района раскритиковали ВСД

На публичных слушаниях в Невском районе проект Восточного скоростного диаметра подвергли резкой критике. Правда, участвовали в этом лишь 50 человек.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Конструктивного диалога между властью и народом не вышло: жители без устали ругали платную дорогу. Одним трасса не дает дышать, других может оставить без единственного жилища – чиновники пока разводят руками.

Вечером 22 ноября в актовом зале в здании администрации Невского района 2 чиновника и проектировщик встретились с 50 местными жителями, чтобы на публичных слушаниях обсудить прохождение второго участка Восточного скоростного диаметра от транспортного узла на Витебском проспекте до пересечения с Союзным проспектом.

Атмосферу мероприятия было несложно предугадать – за 20 минут до начала в зале виднелись плакаты с призывами отказаться от строительства ВСД. Хмурый замглавы администрации Невского района Денис Захаров зачитал регламент: первые десять минут – доклад о проекте планировки территории, после чего 50 минут любой присутствующий может задать свой вопрос или внести предложение. Зал горожан сразу заклокотал от недовольства: обсуждается жизненно важный вопрос, и загонять обсуждение в 60 минут – неправильно. Захаров тут же исправился, уточнив, что разговор продлится столько, сколько потребуется, и дал слово главному инженеру проекта Сергею Авессаломову.

«Чтобы понять, насколько спонтанным или, наоборот, неспонтанным было решение по трассированию данной магистрали, предлагаю сначала рассмотреть её планировочный анализ. Итак, перед вами генеральный план Ленинграда 1966 года…» – начал проектировщик, и на экране возник слайд, где отчетливо прослеживается соответствующее сегодняшнему направление трассы.

В зале отреагировали скептично, заметив: едва ли в те годы предполагалось, что дорога будет платной. Авессаломов бодро рассказывал о том, как времени не удалось стереть идею Восточного скоростного диаметра с генеральных планов Петербурга различных времен.

Трассировка магистрали предполагается следующая: от примыкания к ЗСД в районе Благодатной улицы Восточный диаметр пройдет под Митрофаньевским шоссе (которое уже сейчас поднято на эстакаду) и перспективным продолжением Новоизмайловского проспекта. Затем магистраль протянется над Варшавской улицей и Московским проспектом с южной стороны от железнодорожной линии. Дальше трасса поворачивает в северо-восточном направлении и через квартал существующей промзоны дойдет до Витебского проспекта. Через ж/д пути Витебского проспекта, ВСД вдоль железной дороги тянется к следующему транспортному узлу, в районе перспективной пробивки Софийской улицы. Дальше платная дорога проследует до пересечения с Глухоозерским шоссе и улицы Седова, откуда вдоль железной дороги двигается на другой берег Невы, к последнему на втором участке ВСД транспортному узлу близ Ладожского вокзала, на пересечении с перспективной пробивкой улицы Седова.

Смысл строительства трассы довольно прост: перехватить на себя транспортные потоки, идущие через центр города. ВСД должна облегчить и усложняющуюся с каждым годом ситуацию в юго-восточной части города, в том числе и на КАД.

После его короткого доклада началась настоящая экзекуция. Первыми «разносить» чиновников вышла местная жительница Елена Савровская, которая оказалась близка к теме проектирования. По её словам, на участке от Витебского до Союзного проспекта в радиусе 100 – 150 м от будущей магистрали располагаются две школы, детский сад, несколько жилых домов, а в ряде объектов уже превышены нормативы по уровню допустимого шума. Кроме того, под дорогой устроена детская площадка. Её вопросы сводились к одному главному: каким образом возможное вредное воздействие от строительства трассы на тот или иной объект учтены в нынешнем варианте ее прохождения?

«Определение проектов планировки территории нужно только для того, чтобы определить трассу и необходимые земельные участки для её размещения. Все остальное будет разрабатываться на стадии инженерного проекта, и это входит в техническое задание», – ответил ей начальник отдела проектирования комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Шашков, чем фактически подтвердил, что все возможные проблемы с шумоизоляцией и выхлопными газами от автомобилей пока что не учтены.

На ироничный вопрос Савровской о том, готов ли будет город отказаться от проекта в том случае, если возможный вред от существования магистрали подтвердится будущими расчетами, но нивелировать его не удастся, никто ответа не дал.

«Вопрос функционирования указанных вами учреждений не рассматривается на этой стадии проектирования», – заявил проектировщик Авессаломов, когда Савровская спросила, что будет со школой, детским садом и площадкой после строительства, упомянув Западный скоростной диаметр, где "из-за уровня шума на Канонерском острове не могут ввести в эксплуатацию детский сад, а также расселили лишь 3 парадные, в то время как остальные жители вынуждены жить в квартирах с нарушениями".

Шашков пообещал: «Мы учтем все негативные моменты, в том числе и пример ЗСД».

«Так же, как с мостом Бетанкура?» – иронично улыбнувшись, спросила Савровская (сооружение проходит в нескольких метрах от окон жилых домов. – Прим. ред). Ответа она не получила.

На любой следующий вопрос, где речь шла о потенциальном вреде платной дороги, содержательно ответ состоял из двух шаблонных тезисов: все последствия будут просчитаны на следующей стадии проектирования, а город сделает все возможное, чтобы свести потери к существующим нормативам.

«Как вы можете принимать решение по строительству в данном месте, если вообще ничего не просчитано? Прошу занести в протокол, что проектировщики прямо не отвечают на поставленный вопрос, что является прямым нарушением при проведении общественных слушаний», – уже без иронии продекларировала Савровская.

Вопрос возможного влияния ВСД на историко-культурную ценность местного ландшафта, который Минкульт и КГИОП обязали проектировщиков проработать, постигла та же участь. «Это будет сделано на следующей стадии проектирования», – уже мрачно ответил Авессаломов.

В ответ чиновникам напомнили о сути раздела 1, частей 2, 3, 6, 7, 8, Конституции РФ. "Власть в нашем государстве принадлежит народу, и народ непосредственно участвует в исполнении своей воли и в управлении государством. Так если народ против, что вы должны сделать как исполнительная власть? Вы должны прекратить действия, которые нарушают наши требования. Мы – народ, которому принадлежит власть в этом государстве, и мы запрещаем вам строить магистраль в том виде, в котором вы нам предлагаете», – заявила жительница района СУН-16 Ирина Андранович. Зал грянул аплодисментами.

В своей речи она также отметила увеличение уровня вредных выхлопов от автомобилей, которое повлечет за собой ухудшение здоровья местных жителей и их детей. Ей вполне логично удалось вплести в свое выступление и президента РФ Владимира Путина: гарант Конституции объявил десятилетие детства, а раз чиновники собираются отправить через район 100 тысяч автомобилей в сутки, то они предметно угрожают здоровью потомства.

На все эти яркие претензии чиновники с тем же невозмутимым, но уже уставшим видом отвечали, что весь возможный вред и возможности для его нейтрализации будут учтены на следующей стадии проектирования. Близился к концу первый час беседы. Удалось нарушить привычную фабулу ответа молодой девушке, которая рассказала, что её квартира уже трясется, когда по Финляндскому мосту проходят поезда. Её интересовала судьба своего места жительства.

«Если в жилом помещении у нас не получается понизить уровень шума до нормативного, то принимается решение о переводе помещения в нежилое. Это значит, что вам будет либо предоставлена компенсация, либо аналогичное жилье», – ответил начальник отдела проектирования комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Шашков.

Он также пообещал: когда инженерный проект будет готов, с населением проведут обсуждение, правда, в рамках информирования. По залу молнией разнеслась фраза о том, что эти публичные слушания – последняя регламентированная законом процедура, позволяющая хоть как-то повлиять на проект.

Еще час местные жители терзали чиновников и проектировщика фактически теми же самыми вопросами. Вспомнили о Большом Смоленском мосте в створе улицы Коллонтай. Андрей Шашков с энтузиазмом рассказал, что в следующем году начнется разработка проекта планировки территории, а его включение в государственную программу – это заслуга местных активистов. Но он не решит проблему перегруженного центра, в отличие от переправы в створе Фаянсовой – Зольной. На все претензии населения о том, что Большой Смоленский должен быть более приоритетным проектом, чиновнику ответить было нечего. Он, кстати, также несколько раз повторил: как именно ВСД пройдет через Неву – над водой или под ней – до сих пор не решено, а существующий проект планировки территории позволяет реализовать оба варианта.

Двухчасовой разговор с местными жителями в амплуа мальчиков для битья два чиновника и 1 проектировщик выдержали стоически. Ни один из них ни разу не позволил себе откровенно съязвить, повысить голос или ответить невежливо, при том, что ни один из них не причастен к принятию решения о строительстве ВСД. И даже после окончания мероприятия отловленный активистами представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного стоически отвечал на все вопросы с улыбкой человека, которому уже нечего терять.

По регламенту через 30 дней районная администрация должна опубликовать протокол собрания и свое решение о принятии или отказе от принятия каких-либо изменений по итогам слушаний. Как минимум один раз напрямую пообщаться с населением по схожему вопросу чиновникам точно придется еще раз примерно через год – как раз 22 ноября появилось постановление комитета по градостроительству и архитектуре о подготовке проекта планировки территории 3 участка ВСД от Союзного проспекта до КАД.

Именно трассировка финального «городского» отрезка ВСД в 2017 году уже вывела горожан на улицы. Тогда власти собирались пустить магистраль под окнами у жилого комплекса на 15 тысяч человек вместо того, чтобы провести трассу через колонию №7 на улице Латышских Стрелков. В итоге был найден компромиссный вариант. Вот только в этот раз консенсус обрести сложнее: у граждан не вызывает отторжения лишь бесплатный вариант ВСД.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»