Омскому министру запретили публично высказываться о грядущем росте цен на хлеб

Министру сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максиму Чекусову запретили публично говорить о грядущем росте цен на хлеб. Сделало это местное управление Федеральной антимонопольной службы. Ведомство внесло чиновнику представление.

Как сообщает 23 ноября Znak.com, на днях министр Чекусов в ходе пресс-конференции спрогнозировал: после Нового года стоимость хлеба в регионе может подорожать на 10–20%. Это 4–5 рублей, что весьма существенно для кошелька граждан. Вполне естественно, что информацию подхватили как печатные СМИ, так и телевизионщики.

Такие новости не порадовали УФАС. На сайте ведомства высказывания министра о росте цен названы недопустимыми, поскольку участники рынка могут принять их как руководство к действию.

«Это может повлечь ограничение, устранение конкуренции на данном товарном рынке», — заявили в управлении.

Антимонопольщики выдали Чекусову предостережение о недопустимости публичных высказываний о повышении цен на хлеб.

Ранее стало известно, что хлеб, яйцо, свинина, молоко и сахар в России подорожают в будущем году на 4 – 11%. Связано это с ситуацией на базовых сельскохозяйственных рынках, с прогнозом роста цен Минэкономразвития РФ и инфляции.