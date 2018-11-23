18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +1
$ 65.61р
74.80р
11:31 23.11.2018
Расширенный поиск

Происшествия
23.11.2018 09:32
Печать

Дело «консула Королевства ASPI» в Петербурге обросло новыми эпизодами. Мечтающий о свободе купил экзотический паспорт за 45 тысяч

Новыми эпизодами пополнилось дело «генконсула» Королевства ASPI гражданина Суханова, задержанного сотрудниками Центра «Э» в Петербурге  весной. 

Оперативники выявили ещё нескольких «жертв» представителя несуществующего государства в Атлантическом океане. По данным «Фонтанки», с июля 2017 года по январь 2018-го Суханов фиктивно зарегистрировал в своей квартире на улице Рыбацкой пятерых нелегалов из стран «с повышенной террористической опасностью». 

Кроме того, в 2016 году «генконсул» изготовил и продал мигранту фиктивный паспорт «Королевства ASPI» за 45 тысяч рублей.

По вновь открывшимся эпизодам к утру 23 ноября возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «незаконное пересечение границы Российской Федерации». Суханов находится под подпиской о невыезде.      

В начале марта 2018 года петербургские оперативники задержали четверых мужчин, открывших филиал монархического государства. При обыске у них нашли бланки паспортов, множество фото мигрантов, а также пистолеты и муляж гранаты. «Фонтанка» выясняла, как можно стать подданным «Королевства ASPI» и как получить водительские права этого государства. 

Справка:

В северной части Атлантики под водой скрыт остров (координаты 43°12’31.62 северной широты и 30°29’12.34 западной долготы), на котором, судя по конституции Свободного острова ASPI, правит монарх Вальстар Первый. Несмотря на труднодоступность острова, конституция государства обещает своим подданным свободный, ничем не ограниченный обмен товарами, политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, многопартийность, свободу вероисповедания и прочие социальные перспективы и преимущества.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
23.11.2018 11:15

Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 9 месяцев 2018 г. составила 744 млн рублей

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность по МСФО включает финансовую отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» и контролируемых им дочерних обществ: ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Лесная сказка», ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
холдинг «Аквилон Инвест»
23.11.2018 09:55

«Аквилон Инвест» представил новый дизайн чистовой отделки

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил линейку предложения по отделке квартир «под ключ». Теперь покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», элегантный темный «Шоколад» или скандинавский стиль «Графит»
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
22.11.2018 18:30

Глава МРСК Северо-Запада оценил ход противоаварийных тренировок в филиале «Комиэнерго»

В рамках рабочего визита в Республику Коми генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник провел противоаварийные тренировки с персоналом филиала «Комиэнерго».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.11.2018 16:41

Аэрофлот интегрировал возможность использования приложения Pass2U для Android

Аэрофлот интегрировал в обновленной версии мобильного приложения для Android-устройств возможность использования электронного кошелька Pass2U (18+). Теперь пассажирам авиакомпании доступен удобный способ хранения авиабилетов, посадочных талонов, а также карты лояльности «Аэрофлот Бонус»
Группа ЦДС
22.11.2018 16:23

«Большая Медведица» и Группа ЦДС поздравят семьи с Днем матери

В субботу, 24 ноября, Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут театрализованное представление (0+), посвященное Всероссийскому дню матери.
ПАО «Группа ЛСР»
22.11.2018 16:14

Представитель «Группы ЛСР» вошел в рейтинг «25 лучших Председателей совета директоров»

В Москве в рамках III Всероссийского Форума по корпоративному управлению подведены итоги XIII Национальной премии «Директор года»
ЗАО «Ленстройтрест»
22.11.2018 15:42

В IQ Гатчина продолжается активное возведение детского сада

На строительной площадке будущего детского сада в шведском квартале IQ Гатчина завершены кровельные работы, прокладка наружных сетей водопровода и канализации, установлены внутренние перегородки и окна
ГК «Эталон»
22.11.2018 14:20

Еще один банк аккредитовал «Дом на Блюхера» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию банка «Открытие» по программе военной ипотеки. Жилой комплекс комфорт-класса возводится в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус 3
Ларри Уильямс/Фото предоставлено пресс-службой АО «Открытие Брокер»»
22.11.2018 12:35

Онлайн-конференция с Ларри Уильямсом

«Открытие Брокер» и финансовый трейдер Ларри Уильямс – приглашают вас принять участие в онлайн-конференции «Трейдинг в России и США: разбор полётов», которая состоится 24 ноября
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
21.11.2018 17:11

«Аквилон Инвест» объявляет «черный ноябрь» распродаж

Накануне международного дня распродаж – «Черной пятницы» – холдинг «Аквилон Инвест» предлагает специальные условия покупки паркингов и кладовых в жилых комплексах «4YOU» и «СолнцеPARK».
ГК «Эталон»
21.11.2018 16:30

Группа «Эталон» построила новый детский сад в Московском районе Санкт-Петербурга

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
ПАО «Группа ЛСР»
21.11.2018 16:16

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию два детских сада в Московском районе

В жилом комплексе «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга, появились современные детские сады. Накануне компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу двух социальных объектов.