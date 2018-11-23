Дело «консула Королевства ASPI» в Петербурге обросло новыми эпизодами. Мечтающий о свободе купил экзотический паспорт за 45 тысяч

Новыми эпизодами пополнилось дело «генконсула» Королевства ASPI гражданина Суханова, задержанного сотрудниками Центра «Э» в Петербурге весной.

Оперативники выявили ещё нескольких «жертв» представителя несуществующего государства в Атлантическом океане. По данным «Фонтанки», с июля 2017 года по январь 2018-го Суханов фиктивно зарегистрировал в своей квартире на улице Рыбацкой пятерых нелегалов из стран «с повышенной террористической опасностью».

Кроме того, в 2016 году «генконсул» изготовил и продал мигранту фиктивный паспорт «Королевства ASPI» за 45 тысяч рублей.

По вновь открывшимся эпизодам к утру 23 ноября возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «незаконное пересечение границы Российской Федерации». Суханов находится под подпиской о невыезде.

В начале марта 2018 года петербургские оперативники задержали четверых мужчин, открывших филиал монархического государства. При обыске у них нашли бланки паспортов, множество фото мигрантов, а также пистолеты и муляж гранаты. «Фонтанка» выясняла, как можно стать подданным «Королевства ASPI» и как получить водительские права этого государства.