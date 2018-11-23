Происшествия
Дело «консула Королевства ASPI» в Петербурге обросло новыми эпизодами. Мечтающий о свободе купил экзотический паспорт за 45 тысяч
Новыми эпизодами пополнилось дело «генконсула» Королевства ASPI гражданина Суханова, задержанного сотрудниками Центра «Э» в Петербурге весной.
Оперативники выявили ещё нескольких «жертв» представителя несуществующего государства в Атлантическом океане. По данным «Фонтанки», с июля 2017 года по январь 2018-го Суханов фиктивно зарегистрировал в своей квартире на улице Рыбацкой пятерых нелегалов из стран «с повышенной террористической опасностью».
Кроме того, в 2016 году «генконсул» изготовил и продал мигранту фиктивный паспорт «Королевства ASPI» за 45 тысяч рублей.
По вновь открывшимся эпизодам к утру 23 ноября возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «незаконное пересечение границы Российской Федерации». Суханов находится под подпиской о невыезде.
В начале марта 2018 года петербургские оперативники задержали четверых мужчин, открывших филиал монархического государства. При обыске у них нашли бланки паспортов, множество фото мигрантов, а также пистолеты и муляж гранаты. «Фонтанка» выясняла, как можно стать подданным «Королевства ASPI» и как получить водительские права этого государства.
Справка:
В северной части Атлантики под водой скрыт остров (координаты 43°12’31.62 северной широты и 30°29’12.34 западной долготы), на котором, судя по конституции Свободного острова ASPI, правит монарх Вальстар Первый. Несмотря на труднодоступность острова, конституция государства обещает своим подданным свободный, ничем не ограниченный обмен товарами, политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, многопартийность, свободу вероисповедания и прочие социальные перспективы и преимущества.