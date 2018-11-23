В СК Уфы говорят, что знали о видео перемещений полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании

Способом защиты от обвинений назвали следователи слова адвокатов об алиби полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании младшей коллеги.

В Следственном управлении СК по Башкирии 23 ноября прокомментировали вчерашнюю информацию юристов, заявивших о видео, оправдывающих двух из трех фигурантов громкого уголовного дела.

«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений, – приводит комментарий ведомства «Газета.ру». – Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях».

Следователи пытаются установить точное время совершения преступления и другие обстоятельства.

Ранее в прессе высказывались предположения, что имеющие алиби фигуранты могут выйти из СИЗО.