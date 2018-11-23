Происшествия
В СК Уфы говорят, что знали о видео перемещений полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании
Способом защиты от обвинений назвали следователи слова адвокатов об алиби полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании младшей коллеги.
В Следственном управлении СК по Башкирии 23 ноября прокомментировали вчерашнюю информацию юристов, заявивших о видео, оправдывающих двух из трех фигурантов громкого уголовного дела.
«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений, – приводит комментарий ведомства «Газета.ру». – Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях».
Следователи пытаются установить точное время совершения преступления и другие обстоятельства.
Ранее в прессе высказывались предположения, что имеющие алиби фигуранты могут выйти из СИЗО.
Справка:
По версии следствия, застолье в служебном кабинете ОМВД Уфимского района закончилось вызовом туда подчиненной. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Под стражу взяты: майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Все фигуранты уже уволены со службы – до суда. В СМИ писали, что пострадавшая является дочерью крупного башкирского силовика.