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ЖКХ
23.11.2018 08:54
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На Посадской улице в Кронштадте снова рванул проблемный трубопровод. Энергетики обещают заменить его в 2019-м

В Кронштадте снова дал течь проблемный трубопровод на Посадской улице. Ночью 23 ноября из люков на дорогу полился кипяток, улицу заволокло паром. В зоне подтопления оказались автомобили местных жителей, припаркованные у парадных — судя по выложенному в соцсети ролику, их было как минимум шесть. 

Как утверждают местные жители, только два месяца назад на теплосети «меняли задвижки», да и латают эту трубу часто, но прорывы происходят регулярно, за что ироничные кронштадтцы называют их «доброй многолетней традицией». Слова горожан подтверждают новости «Фонтанки»: Посадская улица — пожалуй, лидер по количеству новостей о коммунальных авариях в городе воинской славы.  

В ГУП «ТЭК» нашему корреспонденту сообщили, что информация о технологическом нарушении на трубопроводе диаметром 600 мм по адресу: улица Посадская, 54 поступило в 02:16. К пяти утра вытекание локализовали, после чего теплоэнергетики приступили к ремонту. 

На предприятии заверяют: на потребителях работы не отразятся – отопление будут подавать по резервной схеме, горячая вода подается в полном объеме.

По нормативу на устранение подобного дефекта отводится 20 часов.

Владельцам попавших в кипяток машин обещают страховую компенсацию.

«Данный участок трубопровода находится в неблагоприятной зоне воздействия повышенного уровня грунтовых вод, – добавили теплоэнергетики. – ГУП "ТЭК СПб" со своей стороны регулярно проводит превентивные ремонтные работы на участке, чтобы нивелировать воздействие грунтовых вод на трубопровод, не выработавший свой ресурс. Кроме того, на данный момент проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции данного участка».

Модернизация километра трубы запланирована на 2019 год.

 

 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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