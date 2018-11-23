Минкомсвязи хочет штрафовать операторов за утечку персональных данных клиентов

Административно наказывать операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз предлагает Минкомсвязи. Проект закона появился на портале нормативных актов. Документ предполагает изменения в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщает 23 ноября «Коммерсантъ», «ненадлежащий контроль» за обработкой персональных данных обернется штрафом в 1-2 тыс. руб. (для физлица), 3-6 тыс. руб. (для должностного лица), 5-10 тыс.руб. (для ИП) и 10-13 тыс.руб. (для юрлица). Нарушение закона обработчиком повлечет за собой штрафы побольше: 3-5 тыс. руб. (физлицо), 5-10 тыс. руб. (должностное лицо), 10-20 тыс.руб. (ИП) и 15-30 тыс.руб. (юрлицо).

За общедоступную базу с именами и телефонами граждан Минкомсвязи предлагает такое наказание: 1-2 тыс. руб. (физлицо), 3-5 тыс. руб. (должностное лицо), 5-10 тыс. руб. (ИП) и 10-30 тыс.руб. (юрлицо).

Документ призван повысить защиту персональных данных россиян. Общественное обсуждение инициативы продлится до 12 декабря.

Ранее стало известно, что цены на черном рынке персональных данных выросли в разы.