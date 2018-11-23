РБК: Подрядчик ФСО рассказал о хищениях при работах в Большом Кремлевском дворце, Стрельне и Грановитой палате

Руководство компании «Балтстрой», а также связанные с ним предприниматели похищали деньги, выделенные из бюджета на объекты госохраны, по меньшей мере с 2007 года. Хищения совершались, в частности, при работах в Большом Кремлевском дворце. Такие показания дал бывший замглавы компании «Климат проф» Борис Мальцев.

Об этом 23 ноября пишет РБК, в чьем распоряжении оказались четыре протокола допросов Мальцева, подлинность которых подтвердил собеседник, осведомленный о ходе следствия по делу о хищениях при строительстве резиденции президента «Ново-Огарево», ущерб от которых оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Как говорится в показаниях Мальцева, хищения происходили как минимум на 17 объектах, которые строились в основном по заказу Федеральной службы охраны и Минкульта. Бизнесмен, в частности, упомянул Грановитую палату Кремля, Большой Кремлевский дворец, резиденцию «Бочаров Ручей», Константиновский дворец в Стрельне, Московскую консерваторию имени П.И.Чайковского, а также театр «Современник». Как рассказал Мальцев, цены за работы и материалы на этих объектах были завышены, а субподрядчики должны были передать «Балтстрою» откаты в размере до 50% от стоимости проекта.

Как объяснил Мальцев, «Климат проф», которая занималась установками систем вентиляции и отопления, по договоренности с «Балтстроем» завышала цены на свои услуги от 200 до 1000%, чтобы заложить в смету сумму откатов компании. Работники «Климат профа» составляли подложные документы, отметил бизнесмен.

В прошлом году суд арестовал гендиректора «Балтстроя» Дмитрия Сергеева по делу о хищении денег, которые были выделены на строительство резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево. Сергеева обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. Помимо Сергеева арестованы были глава подведомственного ФСО учреждения «АТЭКС» Андрей Каминов, топ-менеджеры «Балтстроя» Дмитрий Торчинский и Станислав Кюнер и еще несколько фигурантов дела.