18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +1
$ 65.61р
74.80р
02:04 23.11.2018
Расширенный поиск

Происшествия
23.11.2018 01:43
Печать

Опубликованы новые видео с Петровым и Бошировым. В Солсбери сохраняется опасность отравления «Новичком»

Скотланд-Ярд разместил новые видеозаписи пешей прогулки двух граждан России, подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля. Британская полиция по-прежнему не раскрывает настоящие имена Александра Петрова и Руслана Боширова и предостерегает жителей Солсбери от контактов с посторонними предметами.

Опубликованы новые видео с Петровым и Бошировым. В Солсбери сохраняется опасность отравления «Новичком»

met.police.uk

Видеоподборку с Петровым и Бошировым британская полиция опубликовала вечером 22 ноября на официальном сайте в связи с общественным интересом. Кадры уличных камер наблюдения фиксируют прогулку подозреваемых по Солсбери.

Записи датированы днем отравления Скрипаля — 4 марта 2018 года. Петров и Боширов прибыли на вокзал Солсбери в 11.48 по местному времени.

Смотреть в новом окне

Судя по официальной информации, путешественники прямиком направились в район, где находится дом Скрипаля. Через десять минут после выхода с вокзала они проследовали мимо заправочной станции на Уилтон-роуд.

Смотреть в новом окне

«Она находится в непосредственной близости от дома Скрипаля, – уточняет Скотланд-Ярд. – Это прямо перед тем, по версии детективов, как нервно-паралитическое вещество было нанесено на дверную ручку».

Смотреть в новом окне

Квартал экс-разведчика и Уилтон-роуд относительно вокзала расположены в противоположной стороне от кафедрального собора Солсбери, который Петров и Боширов назвали целью своего посещения в интервью Russia Today. Если следовать хронологии видеозаписей, они посетили сначала Уилтон-роуд, а потом пошли в другую часть города. Через час после прогулки возле дома Скрипаля, в 13.00 по местному времени, камера сняла их идущими по мосту через реку Эйвон по Фишертон-стрит в сторону железнодорожного вокзала. После этого Петров и Боширов сели в поезд, вернулись в Лондон и улетели в Москву.

Фото: met.police.uk

Детали парфюмерного флакона «Нина Риччи», в котором подозреваемые, по версии следствия, привезли «Новичок», Скотланд-Ярд тоже публикует. Он признает, что доподлинно неизвестно, где именно флакон находился с 4 марта по июль, когда его нашли Чарли Роули и Дон Стерджесс. Полиция допускает, что флакон «кочевал» с места на место, и не исключает, что остатки «Новичка» по-прежнему находятся в Солсбери.

Справка:

По версии британской королевской прокуратуры, на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей 4 марта причастно большее количество граждан России. Компанию Петрову и Боширову при путешествии в Лондон составлял как минимум один попутчик.

В результате воздействия «Новичка» умер один человек, Дон Стерджесс. Еще четверо получили серьезные отравления — Сергей и Юлия Скрипали, друг Стерджесс Чарли Роули и полицейский Ник Бейли. В интервью 22 ноября он рассказал, во что ему обошелся контакт с веществом.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
22.11.2018 18:30

Глава МРСК Северо-Запада оценил ход противоаварийных тренировок в филиале «Комиэнерго»

В рамках рабочего визита в Республику Коми генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник провел противоаварийные тренировки с персоналом филиала «Комиэнерго».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.11.2018 16:41

Аэрофлот интегрировал возможность использования приложения Pass2U для Android

Аэрофлот интегрировал в обновленной версии мобильного приложения для Android-устройств возможность использования электронного кошелька Pass2U (18+). Теперь пассажирам авиакомпании доступен удобный способ хранения авиабилетов, посадочных талонов, а также карты лояльности «Аэрофлот Бонус»
Группа ЦДС
22.11.2018 16:23

«Большая Медведица» и Группа ЦДС поздравят семьи с Днем матери

В субботу, 24 ноября, Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут театрализованное представление (0+), посвященное Всероссийскому дню матери.
ПАО «Группа ЛСР»
22.11.2018 16:14

Представитель «Группы ЛСР» вошел в рейтинг «25 лучших Председателей совета директоров»

В Москве в рамках III Всероссийского Форума по корпоративному управлению подведены итоги XIII Национальной премии «Директор года»
ЗАО «Ленстройтрест»
22.11.2018 15:42

В IQ Гатчина продолжается активное возведение детского сада

На строительной площадке будущего детского сада в шведском квартале IQ Гатчина завершены кровельные работы, прокладка наружных сетей водопровода и канализации, установлены внутренние перегородки и окна
ГК «Эталон»
22.11.2018 14:20

Еще один банк аккредитовал «Дом на Блюхера» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию банка «Открытие» по программе военной ипотеки. Жилой комплекс комфорт-класса возводится в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус 3
Ларри Уильямс/Фото предоставлено пресс-службой АО «Открытие Брокер»»
22.11.2018 12:35

Онлайн-конференция с Ларри Уильямсом

«Открытие Брокер» и финансовый трейдер Ларри Уильямс – приглашают вас принять участие в онлайн-конференции «Трейдинг в России и США: разбор полётов», которая состоится 24 ноября
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
21.11.2018 17:11

«Аквилон Инвест» объявляет «черный ноябрь» распродаж

Накануне международного дня распродаж – «Черной пятницы» – холдинг «Аквилон Инвест» предлагает специальные условия покупки паркингов и кладовых в жилых комплексах «4YOU» и «СолнцеPARK».
ГК «Эталон»
21.11.2018 16:30

Группа «Эталон» построила новый детский сад в Московском районе Санкт-Петербурга

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
ПАО «Группа ЛСР»
21.11.2018 16:16

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию два детских сада в Московском районе

В жилом комплексе «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга, появились современные детские сады. Накануне компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу двух социальных объектов.
ПАО «Группа ЛСР»
21.11.2018 16:14

Новое предложение в жилом комплексе «Шуваловский»: старт продаж квартир в доме №23

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Шуваловский», строительство которого ведется в Приморском районе Санкт-Петербурга. Начались продажи в доме №23 общей площадью почти 38 тыс. кв. м.
ГК "КВС"
21.11.2018 13:04

ГК «КВС» - «Лучшая строительная площадка и бытовой городок»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «СТРОЙМАСТЕР – 2018».