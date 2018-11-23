Опубликованы новые видео с Петровым и Бошировым. В Солсбери сохраняется опасность отравления «Новичком»

Скотланд-Ярд разместил новые видеозаписи пешей прогулки двух граждан России, подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля. Британская полиция по-прежнему не раскрывает настоящие имена Александра Петрова и Руслана Боширова и предостерегает жителей Солсбери от контактов с посторонними предметами.

met.police.uk

Видеоподборку с Петровым и Бошировым британская полиция опубликовала вечером 22 ноября на официальном сайте в связи с общественным интересом. Кадры уличных камер наблюдения фиксируют прогулку подозреваемых по Солсбери.

Записи датированы днем отравления Скрипаля — 4 марта 2018 года. Петров и Боширов прибыли на вокзал Солсбери в 11.48 по местному времени.

Судя по официальной информации, путешественники прямиком направились в район, где находится дом Скрипаля. Через десять минут после выхода с вокзала они проследовали мимо заправочной станции на Уилтон-роуд.

«Она находится в непосредственной близости от дома Скрипаля, – уточняет Скотланд-Ярд. – Это прямо перед тем, по версии детективов, как нервно-паралитическое вещество было нанесено на дверную ручку».

Квартал экс-разведчика и Уилтон-роуд относительно вокзала расположены в противоположной стороне от кафедрального собора Солсбери, который Петров и Боширов назвали целью своего посещения в интервью Russia Today. Если следовать хронологии видеозаписей, они посетили сначала Уилтон-роуд, а потом пошли в другую часть города. Через час после прогулки возле дома Скрипаля, в 13.00 по местному времени, камера сняла их идущими по мосту через реку Эйвон по Фишертон-стрит в сторону железнодорожного вокзала. После этого Петров и Боширов сели в поезд, вернулись в Лондон и улетели в Москву.

Фото: met.police.uk

Детали парфюмерного флакона «Нина Риччи», в котором подозреваемые, по версии следствия, привезли «Новичок», Скотланд-Ярд тоже публикует. Он признает, что доподлинно неизвестно, где именно флакон находился с 4 марта по июль, когда его нашли Чарли Роули и Дон Стерджесс. Полиция допускает, что флакон «кочевал» с места на место, и не исключает, что остатки «Новичка» по-прежнему находятся в Солсбери.