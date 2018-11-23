Родителей учеников школы из Купчино отправили протестовать против директора к пустырю рядом с колонией

Родителям учеников школы №218 согласовали пикет против руководства учреждения. Как сообщает группа «Новости Купчино», вместо площадки в 50 метрах от школы им предложили протестовать возле колонии в Обухово.

Разрешение на пикет выдала администрация Фрунзенского района. Недовольным директором школы родителям рекомендовали организовать протестное выступление за 3 км от учебного учреждения по адресу Грузовой проезд, 13. Присмотревшись, жители увидели, что это промзона, а рядом расположена колония.

От такого предложения они решили не отказываться: «Мы все равно проведем массовый пикет! Если надо, даже на Луне», – заявили родители учащихся.

Конфликт с директором школы №218 Оксаной Козиной длится уже два года. Изначально предполагалось, что учреждение объединят с соседним, но из-за протеста родителей реорганизацию отменили. Тем не менее, отношение у руководителя и учителей, а, соответственно, и родителей, не сложились. Преподаватели жалуются на «психологическую атмосферу», низкие зарплаты и текучку кадров.