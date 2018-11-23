Житель Петербурга устроил турне по 60 публичным домам. Полиция обзавидовалась и повторила его подвиг

Антураж и гостеприимство шестидесяти борделей Петербурга познал 47-летний горожанин. Свой опыт он эпистолярно передал депутату Госдумы. Парламентарий вызов принял, но собой не рискнул. Он пустил по следу девиц более искушенных в этом ремесле сотрудников полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, в Государственную думу поступил отчет ГУ МВД Петербурга и области о борьбе с коммерциализацией сексуальных отношений. В нем перечислена половина районов города с 60 адресами, по которым располагаются или располагались дома терпимости. Рекордсменом признан Выборгский район с 15 точками доступа к платной любви. Вдвое меньше набрали Калининский, Московский и Адмиралтейский. Полиция Госдуму заверила, что грех выкочерван градом административных протоколов и уголовных дел.

Истоки бурного отчета лежат в чрезвычайной любознательности 47-летнего петербуржца. Он практическим путем собрал информацию о притонах (сколько смог, здоровье небезгранично) и направил ее депутату Госдумы, выходцу из Петербурга Михаилу Романову. В борьбе аксиом «знай и люби свой город» и «все знать невозможно» победила вторая. Романов доверился специалистам, направив в полицию просьбу постоять за нравственность. Наверняка, отчет сотрудников о проделанной работе он считает выполненным качественно и с должным усердием.

Подвиг энергичного петербуржца неоценим, следует из отчета. За 9 месяцев 2018 года вся городская полиция составила 948 протоколов за занятие проституцией. А по наводкам одного человека — 168, то есть почти пятую часть.