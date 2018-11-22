Верховный суд России допустил изъятие у должников единственного жилья

Единственное жилье гражданина-банкрота могут включить в конкурсную массу и реализовать с торгов, следует из решения Верховного суда по делу Анатолия Фрущака, сообщает 22 ноября РБК со ссылкой на «Интерфакс».

По данным издания, Фрущак попросил Арбитражный суд Москвы исключить из конкурсной массы принадлежащую ему пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м., его ходатайство было удовлетворено. В Верховный суд поступила кассационная жалоба, в которой заявитель Андрей Кузнецов, являющийся кредитором Фрущака, просил отменить судебные акты. Коллегия Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов.

В 2017 году Фрущака признали банкротом. В отношении него ввели процедуру реализации имущества. При формировании конкурсной массы было установлено, что он является собственником пятикомнатной квартиры в Одинцово, а другого имущества у него нет. Однако Московский областной суд установил, что ситуация, при которой квартира в Одинцово стала единственным пригодным для проживания жильем должника, была создана искусственно. Тогда суд отказал в признании квартиры в качестве единственного жилья и признал законным передачу имущества на принудительную реализацию, говорится в документах Верховного суда.