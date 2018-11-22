В Израиле нашли мозаики с сюжетами из Ветхого завета: строительством Вавилонской башни и Ноева ковчега

В руинах синагоги на севере Израиля археологи нашли мозаики с библейскими сюжетами. Об этом 22 ноября пишет N+1 со ссылкой на материалы ежегодной конференции Американских школ исследований востока.

Находка была сделана на месте поселения Хукок неподалеку от Галилейского моря. Это поселение упоминалось в Библии — в книге Иисуса Навина. Оно было обитаемо еще во втором тысячелетии до нашей эры. Люди здесь жили и позже — при персах, греках и римлянах. Только в 1948 году арабскую деревню Якук, которая находилась на этом месте, сравняли с землей.

Раскопки на этом месте начались в 2011 году — их совместно вели израильские и американские археологи. Начиная с 2012 года, ученые находят тут мозаики, которые когда-то украшали местную синагогу, которая, предположительно, была построена в V веке нашей эры. Однако только недавно археологи нашли мозаики с изображением библейских сюжетов — например, строительства Вавилонской башни или Ноева ковчега.