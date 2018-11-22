Суд не увидел в рэпере Хаски организатора незаконного мероприятия. Музыканта один раз оправдали и дважды признали виновным

Первомайский районный суд Краснодара 22 ноября признал виновным рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) по двум из трёх административных протоколов. В общей сложности в спецприемнике ему предстоит провести 12 суток. Защита готовит аппеляцию.

Как сообщает в своем Facebook адвокат музыканта Алексей Аванесян, суд не признал Хаски виновным в организации массового пребывания граждан в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП), поскольку толпа не препятствовала проезду по Красноармейской улице. Составов по этой статье не найдено, производство прекращено.

Мировой судья назначил музыканту трое суток ареста за отказ пройти медицинское освидетельствование (часть 1 статьи 6.9 КоАП). Заседание проходило в закрытом режиме. Всего в спецприемнике Хаски проведёт 12 суток. Ранее суд признал уличный концерт певца мелким хулиганством. Кроме того, в полицию обратился владелец машины, пострадавшей в процессе выступления. Повреждённое чужое имущество грозит рэперу уголовным делом.

«Фонтанка» подробно рассказала, почему треки Хаски пришлись не по вкусу прокуратуре и полиции.