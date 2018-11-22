Смольный дал старт проекту последнего участка Восточного скоростного диаметра в городской черте

К 20 ноября 2019 года должен быть подготовлен проект планировки территории для третьего участка Восточного скоростного диаметра(ВСД). Соответствующее распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре появилось 22 ноября на сайте официального электронного опубликования.

Третий отрезок платной магистрали протянется от Союзного проспекта до КАД. Ранее именно эта часть ВСД подверглась наибольшей критике со стороны горожан, и в итоге под давлением общественности власти приняли решение с улицы Зольной пустить дорогу по Ванеева, откуда она вильнет левее и далеко отступит от улицы Ворошилова. Далее магистраль максимально близко прижмут к железной дороге, вдоль которой ВСД продолжится до улицы Коммуны. По первоначальному варианту предполагалось, что дорожные эстакады разместятся под окнами ЖК «Ладожский парк», в котором проживает 15 тыс. человек.

По последним данным, общая стоимость проекта составляет 182 млрд рублей. На данный момент ВСД фигурирует в официальных документах под аббревиатурой ШМСД (широтная магистраль скоростного движения). Строительство должно начаться в 2019 году, а завершиться в 2024-м. Протяженность городского участка составляет 14 км. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и доходит до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км).