«Мы потеряли не только дом, мы потеряли всё». Британский полицейский, пострадавший от «Новичка», дал первое интервью

Сержант британской полиции Ник Бейли, который первым осматривал дом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказал BBC обо всем, что с ним произошло потом. Интервью с ним опубликовано на сайте издания 22 ноября.

Бейли рассказал, что в доме Скрипаля он работал в костюме химзащиты и сам не знает, каким образом он соприкоснулся с веществом. «Может быть, яд проник через перчатки. Может быть, это случилось, когда я поправлял респиратор или очки, когда я был в доме и вещество уже было на моей руке», – уточнил полицейский. Он говорит, что почувствовал себя плохо довольно быстро — он начал потеть, зрачки уменьшились до размера булавочной головки. Однако в тот момент Бейли списал все на усталость. Позже полицейского госпитализировали — в больнице он провел две с половиной недели.

Ник Бейли рассказал также, что каким-то образом он занес в свой дом частицы отравляющего вещества. В результате, специалистам пришлось уничтожить практически все вещи его семьи. «Мы потеряли не только дом, мы потеряли все наши вещи, все вещи детей, машины, мы потеряли все», — подчеркнул полицейский.