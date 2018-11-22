Трамп разрешил стрелять по мигрантам на границе с Мексикой

Указ о частичном закрытии границы с Мексикой подписал президент США Дональд Трамп. Документ разрешает военным «при необходимости» стрелять по каравану мигрантов. Об этом 22 ноября пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Трамп отметил, что среди приближающихся к границе США мигрантов есть как минимум 500 преступников. Доказательств этого заявления глава государства не привёл.

«Поэтому я не позволю получить преимущество над военными. У меня нет выбора. Хочу ли я, чтобы это случилось? Конечно, нет. Но речь идет о жестоких людях», — объяснил американский президент.

По словам Трампа, граница с Мексикой может быть полностью закрыта в случае, если местные власти потеряют контроль над караваном мигрантов.

В начале ноября Дональд Трамп объявил о борьбе с нелегалами, которым он отказал в праве получения убежища. В октября стало известно, что караван из тысяч беженцев движется из стран Латинской Америки в США. На границе с Мексикой разместили 15 тысяч военнослужащих, которые должны не допустить незаконного проникновения в страну. Позже адвокатам Американского союза защиты гражданских свобод и Центра защиты конституционных прав удалось выиграть дело в отношении распоряжения президента США. По закону все прибывающие в США через пограничные пропускные пункты могут обратиться за защитой.