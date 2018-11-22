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Общество
22.11.2018 22:53
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Депутаты Госдумы подтвердили, что до начала работы единого оператора мусор может вывозить прежний перевозчик

В Госдуме и Совете Федерации рассказали, как быть в ситуации, когда объективно нет возможности подписать договор на обращение с коммунальными отходами с региональным оператором. В этом случае работу выполняет перевозчик, который ранее заключил контракт на транспортирование отходов.

Об этом сообщает 22 ноября комитет по благоустройству Петербурга. Замглавы ведомства Кирилл Пащенко принял участие в совместных слушаниях Госдумы и Совета Федерации на тему: «Реформа ТКО: экологические приоритеты при формировании новой системы обращения с отходами».

Чиновник доложил, что «в ноябре заключено соглашение между региональным оператором Санкт-Петербурга и региональным оператором Ленинградской области. Этот документ регулирует деятельность региональных операторов и предусматривает конкретные мероприятия по размещению переработанных и непереработанных отходов Санкт-Петербурга посредством регионального оператора Ленинградской области». 

Напомним, МПБО-2, который имеет в виду Пащенко, может называться региональным оператором не всего Санкт-Петербурга, а лишь его северной половины. Накануне суд отменил итоги конкурса в той его части, которая касалась южных районов города.  

В конце декабря 2017 года комитет по благоустройству объявил конкурс на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет. Город разделили на северную и южную части, таким образом, разыгрывались два лота общей стоимостью более 80 млрд рублей. На южный лот претендовала и «дочка» «Автопарка №1 "Спецтранс"» Анатолия Язева «Новый свет-ЭКО», который снизил цену с 42,1 млрд до 16,5. Однако и этот контракт получил МПБО-2 за 39,5 млрд.

По иску «Нового света-ЭКО» суд отменил итоги конкурса по южному лоту, но апелляция, в свою очередь, отменила решение арбитража. Кассация 21 ноября подтвердила решение первой инстанции.

Предельный тариф за услугу оператора по вывозу мусора для населения, уже с включенным НДС, составит в северной части города 4405,90 рубля за тонну, а в южной  — 4414,52 рубля за тонну. На человека получается 140,14 и 140,41 рубля в месяц соответственно.

В ноябре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет Петербургу отодвинуть срок обязательного начала работы регионального оператора на три года. 

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