Охотничья спичка как оружие. Арестован главный поджигатель редакций петербургских СМИ

В Петербурге арестован 36-летний Василий Кирсанов, обвиняемый в поджогах редакций РИА «ФАН» и телеканала НТВ. Следственный комитет приравнял охотничью спичку к оружию.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 22 ноября Приморский райсуд избрал Кирсанову меру пресечения до 9 января 2019 года по уголовному делу о хулиганстве группой лиц.

По версии следствия, в ночь на 9 октября Кирсанов и соучастники приехали к бизнес-центру «Ильич» на Белоостровской улице. Соучастник разбил камнем стекло редакции ФАН.

«Кирсанов вылил из бутылки бензин в помещение и зажженной спичкой осуществил поджог, то есть применил предмет, используемый в качестве оружия», – уточнили позицию следствия в объединенной пресс-службе судов.

Петербуржец проверяется на причастность к аналогичной акции — поджогу редакции НТВ в Петроградском районе. Вину в обоих эпизодах он признал и дал показания на возможных подельников.

В Следственном комитете считают, что организовали и финансировали поджоги главный редактор газеты «В кризис.ру» Аркадий Орлов и шеф-редактор издания Василий Лифшиц. Исполнители — Кирсанов, водитель-экспедитор Игорь Васильев и неустановленное лицо — получили за поджог РИА «ФАН» 25 тысяч рублей.

Кроме Кирсанова, до 9 января арестованы Лифшиц и Васильев. Аркадию Орлову меру пресечения изберут завтра, 23 ноября. В социальных сетях он причислял себя к «пятой колонне» и критиковал участие России в судьбах Украины и Сирии, о чем ФАН и НТВ, наоборот, рассказывали с провластным уклоном.