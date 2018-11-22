СКА разгромил «Северсталь» и продолжает удерживать второе место в Западной конференции КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» в четверг, 22 ноября, в Череповце. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0).

Голы у СКА забили Василий Токранов (10 минута), Наиль Якупов (22), Сергей Плотников (24), Никита Гусев (27), Владислав Гавриков (28) и Александр Барабанов (43). Автором единственной шайбы у «Северстали» стал Александр Щербина (28).

На счету СКА теперь 49 очков. Петербуржцы продолжают занимать второе место в Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка. Следующий матч СКА проведет как раз с ЦСКА. Армейское дерби состоится 24 ноября в Москве.