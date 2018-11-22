Территорию под перегон метро до «Планерной» спланируют за год

Комитет по градостроительству и архитектуре отменил собственное распоряжение о планировке территории под продление зеленой линии метро до станции «Планерная» – и тут же дал старт новому планированию. Времени — до 20 ноября 2019 года.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства 22 ноября, подписано оно 19 числа. Сообщается, что сделано это по обращению комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Распоряжение о планировке под станцию с рабочим названием «Зоопарк» Смольный издал в январе 2018 года. Речь идет об участке в 18,4 га, который тянется от пересечения Туристской и Оптиков до угла Шуваловского проспекта и Парашютной улицы. Времени на подготовку давали до 30 января 2019 года. Ранее в «Метрострое» заявляли, что после окончания проходки от «Беговой» до «Приморской» проходческий щит «Надежда» вернут в стартовый котлован на Туристской и начнут движение на север.

Весной появилась обновленная схема развития метрополитена в Петербурге. В ней, в частности, на три года отодвигается смычка третьей и пятой линий: перегоны от «Беговой» и «Комендантского проспекта» к «общей» станции «Шуваловский проспект»/«Планерная» построят не до 2022 года, а до 2025-го. Позднее стало известно, что ОАО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"» откорректирует проектную документацию по этому участку Невско-Василеостровской линии за 273 млн рублей. Это связано с перемещением вестибюля станции «Планерная».