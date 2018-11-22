18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +1
$ 65.61р
74.80р
00:02 23.11.2018
Расширенный поиск

Город
22.11.2018 22:17
Печать

Территорию под перегон метро до «Планерной» спланируют за год

Комитет по градостроительству и архитектуре отменил собственное распоряжение о планировке территории под продление зеленой линии метро до станции «Планерная» – и тут же дал старт новому планированию. Времени — до 20 ноября 2019 года. 

Распоряжение опубликовано на сайте правительства 22 ноября, подписано оно 19 числа. Сообщается, что сделано это по обращению комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Распоряжение о планировке под станцию с рабочим названием «Зоопарк» Смольный издал в январе 2018 года. Речь идет об участке в 18,4 га, который тянется от пересечения Туристской и Оптиков до угла Шуваловского проспекта и Парашютной улицы. Времени на подготовку давали до 30 января 2019 года. Ранее в «Метрострое» заявляли, что после окончания проходки от «Беговой» до «Приморской» проходческий щит «Надежда» вернут в стартовый котлован на Туристской и начнут движение на север.

Весной появилась обновленная схема развития метрополитена в Петербурге. В ней, в частности, на три года отодвигается смычка третьей и пятой линий: перегоны от «Беговой» и «Комендантского проспекта» к «общей» станции «Шуваловский проспект»/«Планерная» построят не до 2022 года, а до 2025-го. Позднее стало известно, что ОАО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"» откорректирует проектную документацию по этому участку Невско-Василеостровской линии за 273 млн рублей. Это связано с перемещением вестибюля станции «Планерная».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
22.11.2018 18:30

Глава МРСК Северо-Запада оценил ход противоаварийных тренировок в филиале «Комиэнерго»

В рамках рабочего визита в Республику Коми генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник провел противоаварийные тренировки с персоналом филиала «Комиэнерго».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.11.2018 16:41

Аэрофлот интегрировал возможность использования приложения Pass2U для Android

Аэрофлот интегрировал в обновленной версии мобильного приложения для Android-устройств возможность использования электронного кошелька Pass2U (18+). Теперь пассажирам авиакомпании доступен удобный способ хранения авиабилетов, посадочных талонов, а также карты лояльности «Аэрофлот Бонус»
Группа ЦДС
22.11.2018 16:23

«Большая Медведица» и Группа ЦДС поздравят семьи с Днем матери

В субботу, 24 ноября, Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут театрализованное представление (0+), посвященное Всероссийскому дню матери.
ПАО «Группа ЛСР»
22.11.2018 16:14

Представитель «Группы ЛСР» вошел в рейтинг «25 лучших Председателей совета директоров»

В Москве в рамках III Всероссийского Форума по корпоративному управлению подведены итоги XIII Национальной премии «Директор года»
ЗАО «Ленстройтрест»
22.11.2018 15:42

В IQ Гатчина продолжается активное возведение детского сада

На строительной площадке будущего детского сада в шведском квартале IQ Гатчина завершены кровельные работы, прокладка наружных сетей водопровода и канализации, установлены внутренние перегородки и окна
ГК «Эталон»
22.11.2018 14:20

Еще один банк аккредитовал «Дом на Блюхера» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию банка «Открытие» по программе военной ипотеки. Жилой комплекс комфорт-класса возводится в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус 3
Ларри Уильямс/Фото предоставлено пресс-службой АО «Открытие Брокер»»
22.11.2018 12:35

Онлайн-конференция с Ларри Уильямсом

«Открытие Брокер» и финансовый трейдер Ларри Уильямс – приглашают вас принять участие в онлайн-конференции «Трейдинг в России и США: разбор полётов», которая состоится 24 ноября
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
21.11.2018 17:11

«Аквилон Инвест» объявляет «черный ноябрь» распродаж

Накануне международного дня распродаж – «Черной пятницы» – холдинг «Аквилон Инвест» предлагает специальные условия покупки паркингов и кладовых в жилых комплексах «4YOU» и «СолнцеPARK».
ГК «Эталон»
21.11.2018 16:30

Группа «Эталон» построила новый детский сад в Московском районе Санкт-Петербурга

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
ПАО «Группа ЛСР»
21.11.2018 16:16

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию два детских сада в Московском районе

В жилом комплексе «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга, появились современные детские сады. Накануне компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу двух социальных объектов.
ПАО «Группа ЛСР»
21.11.2018 16:14

Новое предложение в жилом комплексе «Шуваловский»: старт продаж квартир в доме №23

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Шуваловский», строительство которого ведется в Приморском районе Санкт-Петербурга. Начались продажи в доме №23 общей площадью почти 38 тыс. кв. м.
ГК "КВС"
21.11.2018 13:04

ГК «КВС» - «Лучшая строительная площадка и бытовой городок»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «СТРОЙМАСТЕР – 2018».