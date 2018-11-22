На Bridgestone возбудили уголовное дело. Японских шинников подозревают в неуплате таможенных платежей

Балтийская таможня провела обыски в российских представительствах японского производителя шин Bridgestone. Мероприятия связаны с уголовным делом о неуплате таможенных платежей.

Следственные действия прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Ульяновске, сообщили «Фонтанке» 22 ноября в пресс-службе Балтийской таможни.

«Они связаны с только что возбужденным уголовным делом по статье 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица — прим. ред.)», – уточнила пресс-секретарь Алина Шмидт.

В Санкт-Петербурге и Москве расположены представительства японской компании, в Ульяновске работает шинный завод. По предварительным данным, уголовное дело касается поставки оборудования несколько лет назад.

Bridgestone является крупнейшим производителем шин в мире, заводы открыты в 24 странах мира.