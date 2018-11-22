Верховный суд отклонил жалобу жителей московского Кунцево на снос пятиэтажек. Ранее это вызвало протесты

Снос пятиэтажек в московском районе Кунцево признал законным Верховный суд России 22 ноября. План реконструкции двух кварталов, принятый мэрией столицы, местным жителям оспорить не удалось.

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение Мосгорсуда оставлено без изменения», — цитирует сообщение суда РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Проект реконструкции предусматривает снос 37 пятиэтажек 1960-х годов и возведение на их месте большого жилого комплекса. Застройщиком выступает группа «ПИК». Проект не связан с реновацией и был запланирован еще при бывшем мэре Юрии Лужкове. В 2017 году горожане попытались защитить свои дома от сноса, однако Мосгорсуд на их сторону не встал. В ноябре 2018 года местные жители в одном из дворов организовали палаточный городок. Таким образом они хотели помешать приезду строительной техники. Но активистов разогнали сотрудники частного охранного предприятия и полиция.