Трамп: За убийство журналиста Хашкаджи отвечает мир, потому что это такое жестокое место. А саудиты — слишком важные союзники

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отказался обвинять высшие власти Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом пишет The Hill 22 ноября.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил: «Я ненавижу преступность, ненавижу то, что было сделано, ненавижу, что это пытались скрыть. И я уверяю вас, наследный принц (Саудовской Аравии, Мухаммед бин Салман — прим. ред.) ненавидит это еще сильнее, чем я». У президента США уточнили — несет ли принц лично ответственность за гибель Хашкаджи. На это Трамп ответил уклончиво.

«Возможно, мир несет ответственность, потому что мир — это такое жестокое место. Как я и говорил, может, он виновен, а может, и нет. Но я подчеркиваю, он крайне важный союзник. А если бы будем действовать по одному стандарту, у нас не будет союзников ни в одной стране», – подчеркнул американский лидер.

Отметим, данные ЦРУ, обнародованные ранее в СМИ, свидетельствуют о том, что за убийством Хашкаджи стоял именно наследный принц.