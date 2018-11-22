Особняк Челищева сдадут в аренду за рубль. В здании на Вознесенском разместится гостиница

Право на аренду памятника регионального значения «Дом Ф.Н. Челищева (М.В.Кольбе )» выставят на торги. После того, как инвестор приспособит здание под гостиницу, стоимость аренды снизится до 1 рубля за метр. Об этом 22 ноября сообщает Фонд имущества Петербурга.

По итогам торгов Фонд имущества определит рыночную стоимость аренды здания, расположенного по адресу Вознесенский проспект, 36 литера А. Однако победитель будет платить только до тех пор, пока не завершатся работы по проектированию и приспособлению дома под гостиницу.

Затем стоимость аренды здания-памятника в рамках региональной программы «Аренда за 1 рубль» снизится до рубля за квадратный метр. Площадь дома составляет 7352 кв.м.

В программу попали еще пять разрушающихся объектов культурного наследия: оранжерея дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача», расположенный в Пушкине павильон «Царский вокзал», загородный дом Л. А. Змигродского, дача Н. М. Кочкина в Сестрорецке и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов.