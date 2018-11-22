Бывший политрук № 1 Минобороны заподозрен в получении взяток на 20 млн рублей. Он отвечал за военную Олимпиаду в Сочи

Экс-начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. К уголовному делу привела масштабная финансовая проверка расходования бюджетных средств при проведении зимних Всемирных военных игр в Сочи.

О задержании Барышева сообщают вечером 22 ноября федеральные СМИ. О трех эпизодах получения взяток знает собеседник РБК в Минобороны. По версии следствия, передает издание, полковник неформально сотрудничал с коммерсантами, которые брали подряды на проведение игр.

Другие информагентства сообщают о задержании Барышева в качестве подозреваемого, оно состоялось 21 ноября. Завтра, 23-го, его должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

Барышев до июля 2017 года возглавлял учреждение Минобороны «Центральный спортивный клуб армии» (ЦСКА). Летом 2018 года 517-й военный следственный отдел СК России возбудил серию уголовных дел о мошенничестве и взятках. Одно из них, от 2 августа 2018-го, – в отношении неустановленного лица. Другие касались высокопоставленных лиц ЦСКА — замначальника Андрея Хамазина и еще пяти человек.

Всемирные военные игры в Сочи прошли в феврале 2017 года, Барышев в должности начальника ЦСКА вручал медали. С поста начальника главного управления по работе с личным составом он ушел в связи с созданием в июле 2018 года главного военно-политического управления.

Михаилу Барышеву сорок лет, уроженец Саранска. Проходил службу в батальоне Почетного караула Отдельного Комендантского полка (ныне Преображенского). С августа 2009 года по март 2012-го — командир Отдельного Комендантского полка, который обеспечивает проведение государственных мероприятий на высшем уровне и комендантскую службу в Москве. С марта 2012 года до назначения начальником ЦСКА в 2014-м – сотрудник центрального аппарата ФСО.