Суд признал импровизированный концерт Хаски мелким хулиганством. Рэпера арестовали на 12 суток, вопрос об уголовном деле открыт

На 12 суток арестовал Первомайский районный суд Краснодара рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Певца признали виновным в мелком хулиганстве. Об этом сообщает «Медиазона» 22 ноября.

Суд переквалифицировал дело с части 2 на часть 1 статьи 20.1 КоАП, исключив состав о неповиновении полиции. Рэпера ждут еще два заседания по другим статьям.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, владелец автомобиля, который Хаски использовал в качестве сцены, обратился с заявлением в полицию. Во время импровизированного концерта оказалось разбитым лобовое стекло машины и помята крыша. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» ( ч. 1 ст.167 УК РФ). Ранее адвокат рэпера опроверг информацию о том, что производство якобы уже возбудили.

«Фонтанка» подробно рассказала, почему треки Хаски пришлись не по вкусу прокуратуре и полиции.