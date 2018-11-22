Смольный заменит эскалаторы на «Технологическом институте» за 1,1 млрд рублей и два года

Комитет по госзаказу объявил конкурс на полную замену эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции «Технологический институт-1». Стартовая цена — 1,14 млрд рублей.

Информация о конкурсе с ограниченным участием опубликована на сайте госзакупок 22 ноября, итоги подведут 21 декабря. Рабочую документацию надо разработать к 31 мая 2019 года, закрыть контракт — до 15 декабря 2020 года, срок гарантии установлен в 5 лет. Лимит финансирования на 2019 год – 642,6 млн рублей, на 2020-й — 500 млн.

Согласно техзаданию, помимо реконструкции наклонного хода и вестибюля, нужно демонтировать существующий эскалатор (три ленты) и поставить новый (4 ленты) высотой почти 42 метра.

Напомним, КРТИ уже пробовал найти поставщика эскалаторов, однако аукцион отменили из-за замечаний от городского комитета по госзакупкам. Проект реконструкции одобрила Главгосэкспертиза.

Согласно первоначальному варианту адресной инвестиционной программы, на работы в 2019 году был заложен 571 млн рублей, а в 2020-м — 179 млн. Губернаторская поправка в проект трехлетнего бюджета добавляет на эти цели 90 млн и 360 млн соответственно.