Вертолет пронес на тросе над Кремлем вооруженных людей. В ФСО от комментариев отказались

Два военных вертолета Ми-8 пролетели от Кремля в сторону метро «Павелецкая» днем 22 ноября. Причем один из них тащил сетку, в которой были несколько вооруженных людей.

Видеозапись полета опубликовали в Интернете очевидцы.

В Федеральной службе охраны отказались комментировать этот инцидент. Однако неофициально рассказали Russia Today, что это были учения. Чему обучали висящих в сетке над землей сотрудников, не уточняется.