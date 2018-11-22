В Петербурге ищут следы "понуждения к интернету". Обыск идет по проводам

10 районов и 100 млн рублей за подключение домов к интернету - мимо карманов жителей. «Фонтанка» рассказывает, почему главы двух третей жилкомсервисов города не отвечали сегодня на звонки.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Обыски по 70 адресам начались в Петербурге рано утром. Оперативники следственного комитета Петербурга и управление экономической безопасности ГУ МВД сначала прошли по квартирам, а потом — и по учреждениям. Среди них – жилкомсервисы и жилищные агентства, а уголовное дело возбуждено по нечастой статье — принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения в организованной группе. В здание СК на Мойке доставили 70 человек — заняв, надо думать, все свободные кабинеты. Одновременно стала известна фамилия главного фигуранта, и знающие люди покачали головой: сомнительная схема на рынке широкополосного доступа в интернет работает лет десять, в ней задействованы операторы и управляющие организации от мала до велика. Впрочем, они не жалуются и сейчас; говорят — эти хоть резали не больно.

Сама схема не нова, и время от времени попадает в поле зрения правоохранителей. К провайдеру, у которого есть прямой договор с управляющей организацией на конкретный адрес, приходит некая компания-посредник. Она ссылается на агентский договор с УК или жилкомсервисом, предлагает оператору расторгнуть предыдущее соглашение и перезаключить его с компанией. При этом «посредник» руководствуется кинематографическим правилом «если не будут брать — отключим газ», и сначала угрожает особо упорствующим операторам, а затем натурально режет провода.

В последний раз «Фонтанка» писала об этих "цифровых 90-х" прошлой весной; тогда кабельные войны развернулись в Красносельском районе, где пострадало оборудование «Стайлком» и InterZet. Этим событиям предшествовали предложения подписать посреднический договор с «Городской мониторинговой компанией» Дениса Бакуткина, а она была связана с «Рускомом», засветившимся на этом рынке значительно раньше.

Однако и «Руском» – неофит по сравнению с Георгием Мчедлидзе, с которым и связаны сегдняшние оперативные мероприятия. Петербургская жилищная мониторинговая компания (ПЖМК) зарегистрирована еще в 2009 году, и тогда же СМИ стали писать о перерезанных в Кировском районе проводах. Больше с этого рынка фирма не уходила, и начала экспансию в другие районы под различными псевдонимами. Из того, что обнаруживается сразу: в 2017 году в сети появилось письмо от компании «Новые сетевые решения» сразу нескольким операторам, в котором говорится об агентском договоре с ЖКС № 1 Московского района. Адрес компании совпадает с ПЖМК — Магнитогорская, 30. Кроме того, в Колпино заявило свои права ООО «Новые сети», также сосед и собрат по бенефициару упомянутых.

Согласно СПАРК, помимо названных, Георгий Мчедлидзе является совледельцем рекламного агентства «Фасады СПб», ООО «Сервистелеком», «Спецстройкоммуникации» и Центра технологий систем и безопасности». В прошлом имел общий бизнес с Александром Канищевым, экс-футболистом «Зенита» и нынешним директором Фонда помощи ветеранам спорта «Зенит-84». Из интересного — основал Санкт-Петербургский Благотворительный Фонд Святых Апостолов Петра и Павла для помощи центру приемных семей в Вырице (на сайте в графе «совет фонда» указаны два монаха — Кирилл и Мефодий Зинковские). Из совсем интересного — лауреат нескольких литературных премий (в частности, «Русь моя») и автор сборника стихов «Отзвук небесной гармонии». Из обыденного — черный Bentley 2017 года.

Масштабы оперативных мероприятий доказывают, что информация о навязанных договорах, которая появлялась в открытых источниках, — это лишь эпизоды общего процесса. Источники «Фонтанки» на жилищном рынке утверждают, что под посреднические компании Мчедлидзе уходило абсолютное большинство жилкомсервисов с городским участием, причем в директивном порядке. Этого не могло происходить без покровительства администрации, ведь все они на 80% принадлежат комитету имущественных отношений, а на 20% – «мега-ЖКС» № 2 Московского района.

По информации «Фонтанки», в материалах уголовного дела говорится о коррупционном сговоре Мчедлидзе с должностными лицами жилкомсервисов, а также жилищных агентств как минимум двух районов — Калининского и Центрального. Якобы вся эта группировка навязывала посреднические услуги, после чего обналичивала полученные с операторов средства и распределяла между участниками.

До главы ГКУ ЖА Центрального района Владимира Костыленко дозвониться не удалось. Степан Куралов, который возглавляет агентство в Калининском районе, подтвердил, что его опросили на предмет системы подключения домов к интернету. При этом он не смог уточнить, находятся ли подведомственные ему ЖКС в договорных отношениях с «Новыми сетевыми решениями», заявив, что тенденция была обратной — прямые соглашения с провайдерами.

Глава жилищного комитета Валерий Шиян не подвердил, что все городские ЖКС нашли себе общего партнера. Кроме того, он отрицает заявления собеседников «Фонтанки» о том, что инициатива исходила непосредственно из Смольного и озвучивал ее лично Шиян на совещаниях. «В городе много и так называемых посредников, и провайдеров, – говорит чиновник. – И те и другие обращаются и в мой адрес, в адрес вице-губернатора, губернатора с предложением своих услуг. Обещают навести порядок на чердаках, в подвалах, привести вневедомственную охрану. Приходили резолюции от вице-губернатора и губернатора – к примеру, «провести личный прием, доложить». И я проводил такие встречи и провожу до сих пор». Предположение, что на весь жилой фонд в городском управлении «натягивают» одну компанию, он отвергает: «Ну что вы говорите? Если бы это было так, все уже давно лежало бы в антимонопольной службе и в прокуратуре».

В материалах дела называются главные игроки — собственно, ПЖМК, «Новые сетевые рещения» и ООО «Мониторинговый центр связи». Притворные сделки с ними заключили как минимум 21 жилкомсервис с городским участием в 10 районах города, не считая УК «Возрождение», УК «Петербургский дом» и ГУП РЭП «Строитель». В результате деньги, поступающие от операторов связи и провайдеров, идут мимо общего имущества собственников на счета коммерческих организаций. Всего — по 100 миллионов рублей ежегодно.

«Согласно действующему законодательству, управляющая организация не имеет право определять порядок пользования нежилых помещений многоквартирного дома, не имеет право извлекать выгоду из использования данных помещений, – говорит Алексей Леонтьев, исполнительный директор Объединения альтернативных операторов связи. – Денежные средства, поступившие от использования общего имущества, должны поступать в состав общего имущества и распределяться между участниками долевой собственности».

Сами операторы связи, с которыми связалась «Фонтанка», оказались неразговорчивы и отказались от комментариев. Это понятно: по большому счету провайдеру все равно, кому платить, если провода не режут. Разброс цен довольно существенный — в среднем от 900 рублей за дом при прямых договорах до 1100 рублей при опосредованых (с неясным перечнем услуг). Однако, и прямые контакты с управляющими организациями могут приносить сюрпризы — по словам операторов, ТСЖ иногда выставляют цены до 4,5 тысяч.

Молчаливое смирение провайдеров легко понять. Алексей Леонтьев за долгие годы изучил специфику хирургического подхода различных посреднических организаций, и по его словам, к методам ПЖМК во всех ее воплощениях операторы как-то уже попривыкли. «Эти перерубают электрический кабель, – говорит он. – Заменить его несложно, изолентой смотал и вперед. А вот новые игроки режут оптику, и не просто режут, а шинкуют. Перетянуть это — тысяч сто, плюс сетка весь день лежит».

Николай Кудин, Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»