Парламент Украины одобрил поправки в конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Верховная рада вечером 22 ноября поддержала проект изменений в конституцию относительно внешнеполитического курса Украины, в частности намерений вступить в Евросоюз и НАТО. За проект высказались 311 народных депутатов.

Об этом сообщает телеканал "112.Украина". "В феврале на следующей сессии мы примем изменения в конституцию окончательно. Что это такое? Это просто дополнительные гарантии от реванша пророссийских, антинатовских и антиевропейских сил", – сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая перед депутатами.

Законопроект предусматривает изменения преамбулы конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

Поправки изменят статью 85 основного документа страны. В ней будет указано, что Верховная рада полномочна не только определять принципы внутренней и внешней политики, но и реализовать стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

"Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", – планируют прописать в статье 102 конституции.

Согласно украинскому законодательству, законопроекту предстоит пройти ещё одно чтение – во время следующей сессии народные избранники смогут принять документ в целом как закон, но минимум 300 голосами. Затем его должны подписать спикер парламента и президент Украины.

Напомним, днём конституционный суд Украины разрешил украинскому парламенту вносить соответствующие поправки в основной закон государства.