18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +0
$ 65.61р
74.80р
22:02 22.11.2018
Расширенный поиск

Общество
22.11.2018 19:35
Печать

Парламент Украины одобрил поправки в конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Верховная рада вечером 22 ноября поддержала проект изменений в конституцию относительно внешнеполитического курса Украины, в частности намерений вступить в Евросоюз и НАТО. За проект высказались 311 народных депутатов.

Об этом сообщает телеканал "112.Украина". "В феврале на следующей сессии мы примем изменения в конституцию окончательно. Что это такое? Это просто дополнительные гарантии от реванша пророссийских, антинатовских и антиевропейских сил", – сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая перед депутатами.

Законопроект предусматривает изменения преамбулы конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

Поправки изменят статью 85 основного документа страны. В ней будет указано, что Верховная рада полномочна не только определять принципы внутренней и внешней политики, но и реализовать стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

"Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", – планируют прописать в статье 102 конституции.

Согласно украинскому законодательству, законопроекту предстоит пройти ещё одно чтение – во время следующей сессии народные избранники смогут принять документ в целом как закон, но минимум 300 голосами. Затем его должны подписать спикер парламента и президент Украины.

Напомним, днём конституционный суд Украины разрешил украинскому парламенту вносить соответствующие поправки в основной закон государства.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
22.11.2018 18:30

Глава МРСК Северо-Запада оценил ход противоаварийных тренировок в филиале «Комиэнерго»

В рамках рабочего визита в Республику Коми генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник провел противоаварийные тренировки с персоналом филиала «Комиэнерго».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.11.2018 16:41

Аэрофлот интегрировал возможность использования приложения Pass2U для Android

Аэрофлот интегрировал в обновленной версии мобильного приложения для Android-устройств возможность использования электронного кошелька Pass2U (18+). Теперь пассажирам авиакомпании доступен удобный способ хранения авиабилетов, посадочных талонов, а также карты лояльности «Аэрофлот Бонус»
Группа ЦДС
22.11.2018 16:23

«Большая Медведица» и Группа ЦДС поздравят семьи с Днем матери

В субботу, 24 ноября, Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут театрализованное представление (0+), посвященное Всероссийскому дню матери.
ПАО «Группа ЛСР»
22.11.2018 16:14

Представитель «Группы ЛСР» вошел в рейтинг «25 лучших Председателей совета директоров»

В Москве в рамках III Всероссийского Форума по корпоративному управлению подведены итоги XIII Национальной премии «Директор года»
ЗАО «Ленстройтрест»
22.11.2018 15:42

В IQ Гатчина продолжается активное возведение детского сада

На строительной площадке будущего детского сада в шведском квартале IQ Гатчина завершены кровельные работы, прокладка наружных сетей водопровода и канализации, установлены внутренние перегородки и окна
ГК «Эталон»
22.11.2018 14:20

Еще один банк аккредитовал «Дом на Блюхера» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию банка «Открытие» по программе военной ипотеки. Жилой комплекс комфорт-класса возводится в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус 3
Ларри Уильямс/Фото предоставлено пресс-службой АО «Открытие Брокер»»
22.11.2018 12:35

Онлайн-конференция с Ларри Уильямсом

«Открытие Брокер» и финансовый трейдер Ларри Уильямс – приглашают вас принять участие в онлайн-конференции «Трейдинг в России и США: разбор полётов», которая состоится 24 ноября
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
21.11.2018 17:11

«Аквилон Инвест» объявляет «черный ноябрь» распродаж

Накануне международного дня распродаж – «Черной пятницы» – холдинг «Аквилон Инвест» предлагает специальные условия покупки паркингов и кладовых в жилых комплексах «4YOU» и «СолнцеPARK».
ГК «Эталон»
21.11.2018 16:30

Группа «Эталон» построила новый детский сад в Московском районе Санкт-Петербурга

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
ПАО «Группа ЛСР»
21.11.2018 16:16

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию два детских сада в Московском районе

В жилом комплексе «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга, появились современные детские сады. Накануне компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу двух социальных объектов.
ПАО «Группа ЛСР»
21.11.2018 16:14

Новое предложение в жилом комплексе «Шуваловский»: старт продаж квартир в доме №23

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Шуваловский», строительство которого ведется в Приморском районе Санкт-Петербурга. Начались продажи в доме №23 общей площадью почти 38 тыс. кв. м.
ГК "КВС"
21.11.2018 13:04

ГК «КВС» - «Лучшая строительная площадка и бытовой городок»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «СТРОЙМАСТЕР – 2018».