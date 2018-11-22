Президент Молдавии опасается, что креветки с Карпат подпортят отношения с Россией

Риск реэкспорта креветок угрожает двусторонним отношениям России и Молдавии. Поэтому Кишинёв отказался от поставок Москве собственных ракообразных. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон во время выступления на молдо-российском экономическом совете 22 ноября.

«Реэкспортом мы не будем заниматься. Риск реэкспорта — самая большая опасность для наших двусторонних отношений. Тогда мы рискуем всем, чем я занимаюсь последние два года. Поймают — мне опять придется за вас краснеть», — цитирует чиновника RNS.

Молдавский лидер напомнил, что с 1 января начнет действовать нулевая таможенная пошлина на ввоз в Россию молдавской плодоовощной продукции, вина и консервов. Мера будет введена только на шесть месяцев. Вопрос о её продлении будет решаться по политическим причинам.

«С российской стороны дали четкий сигнал: будет у президента Додона возможность работать со следующим парламентом и правительством — будет решен вопрос системно, а не будет — таможенные пошлины, скорее всего, вернутся с 1 июля», — сказал Додон.