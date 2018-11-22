Смольный наградит районы Петербурга за лучшее благоустройство. Проигравших в конкурсе нет

Правительство Петербурга определило победителей конкурса-смотра на лучшее комплексное благоустройство территорий. Призовые места заняли все без исключения районные администрации. Проект постановления 22 ноября появился на сайте Смольного.

Чиновники выбрали сразу семь районов, администрации которых получат почетные знаки первой степени «За победу в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга». В число золотых медалистов вошли Калининский, Приморский, Московский, Кронштадтский, Московский, Адмиралтейский, Петроградский и Петродворцовый район.

«Серебро» Смольный предложил раздать администрациям Фрунзенского, Красногвардейского, Центрального, Курортного и Пушкинского районов. На третьей ступени пьедестала теснятся Выборгский, Красносельский, Кировский, Невский, Василеостровский и Колпинский районы.

Получить заслуженные знаки отличия районные администрации смогут после того, как проект постановления пройдет антикоррупционную экспертизу.