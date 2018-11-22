Финляндия прекращает экспорт вооружений в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Финляндия больше не будет выдавать разрешения на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Решение об этом 22 ноября приняло финское правительство, сообщает Yle.

Основной причиной этого решения стала сложная гуманитарная ситуация в Йемене, где с 2014 года идет гражданская война, в которую вмешиваются соседние страны. По данным ООН, в Йемене 14 миллионов человек страдают от голода. Премьер-министр Сипиля в интервью Yle добавил, что на отказ от поставок повлияло также убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги 2 октября на территории посольства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В заявлении финского МИДа говорится, что финский экспорт вооружения основан на установленных Евросоюзом критериях, среди которых – соблюдение прав человека, мирная ситуация в регионе, ситуация с безопасностью и стремление к стабильности. ЕС, однако, пока не сформировал единого мнения относительно поставок вооружений на Аравийский полуостров.

Сегодня стало также известно, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию прекращает Дания. Ранее о таком же решении сообщили власти Норвегии. Германия решила не только не выдавать новых разрешений на экспорт, но и отозвать уже выданные.

Крупнейшим поставщиком оружия для саудитов являются США. В Америке также звучали требования прекратить экспорт, но Дональд Трамп считает эту меру контрпродуктивной и играющей на руку России и Китаю, которые придут на освободившийся рынок.