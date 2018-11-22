Рогозина избрали председателем совета директоров опорного банка Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин избран председателем совета директоров Фондсервисбанка, обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли РФ. Об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе госкорпорации.

"По итогам заседания председателем совета директоров избран генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Корпоративным секретарем избрана Наталья Румянцева", – говорится в сообщении.

Утвержден персональный состав и руководители трех комитетов совета: по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также по стратегии. Рассмотрены предложения по формированию приоритетных направлений деятельности банка и его взаимодействия с организациями ракетно-космической промышленности.

"Также совет директоров принял решение о смене названия банка, который станет основным банком ракетно-космической отрасли. После завершения всех процедур банк будет носить имя Роскосмосбанк", – подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Банк России привлек в качестве инвестора к санации Фондсервисбанка госкорпорацию "Роскосмос", за счет средств которой предусмотрено увеличение уставного капитала банка и дальнейшее развитие банка в качестве кредитной организации, обеспечивающей значительную часть потребностей Роскосмоса. Позднее Фондсервисбанк открыл кредитную линию Роскосмосу с лимитом на 5 млрд рублей до 2023 года для финансирования текущей деятельности госкорпорации.

В феврале 2015 года ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению Фондсервисбанком при участии Новикомбанка. Ранее при обыске у бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника и бывшего его заместителя Петра Ладоншикова, обвиняемых в растрате 1,3 млрд рублей, было обнаружено около $ 1 млн. 27 апреля 2017 года Тверской суд Москвы заключил их под стражу. Согласно материалам дела, Воловник может быть причастен и к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в Фондсервисбанке госкорпорацией "Роскосмос". По версии следствия, он организовал схему вывода средств Роскосмоса для финансирования личных проектов.

Фондсервисбанк был основан в 1994 году. Банк специализируется на обслуживании предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологических отраслей.

Филиал санируемого Фондсервисбанка в Петербурге возглавлял экс-председатель совета директоров «Морского вокзала» Сергей Курочкин, который, как недавно писала "Фонтанка", обеспокоился вопросом получения пенсии.