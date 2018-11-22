ФСБ заявила о предотвращении «целого ряда реальных нападений» на школы после трагедии в Керчи

Несколько готовящихся нападений на школы пресекла Федеральная служба безопасности за октябрь. Об этом 22 ноября заявил заместитель начальника управления ФСБ России Сергей Егоров во время "круглого стола" в Совете Федерации ФС РФ.

«После событий в Керчи мы только в октябре месяце предотвратили целый ряд реальных нападений на школы», — цитирует Егорова «Новая газета» со ссылкой на РИА Новости.

Представитель спецслужбы не привел конкретных примеров, отметив лишь, что ФСБ не связывает уже случившиеся нападения с международным терроризмом. По словам Егорова, законодательство о безопасности в образовательных учреждениях требует усовершенствования.

В России в 2018 году зафиксировано уже несколько нападений учащихся на образовательные учреждения — в Перми, Бурятии, Калужской области и в Забайкалье. Но самое тяжелое по своим масштабам и последствиям ЧП произошло 17 октября в Керчи: 18-летний студент местного Политехнического колледжа устроил бойню в учебном заведении. Погибло https://www.fontanka.ru/2018/11/10/001/ 20 человек, более 70 пострадали.