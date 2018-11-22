Новые возможности: Ярмарка вакансий 28 ноября

Основной темой очередной ярмарки вакансий станет самозанятость населения.

Центр занятости населения Санкт-Петербурга

Ярмарка вакансий «Труд и занятость» пройдет 28 ноября в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Свое участие в ней уже подтвердили 250 крупных работодателей, которые намерены искать на мероприятии квалифицированных сотрудников и молодых специалистов. Помимо этого, участникам расскажут о преимуществах и подводных камнях работы «на себя» и «в команде».

Самозанятость станет ключевой темой мероприятия. Организаторы ярмарки обещают провести в интерактивных зонах несколько семинаров и практикумов, чтобы помочь начинающим предпринимателям найти свою нишу и успешно в ней трудиться. Так, к примеру, в зоне «Создай свой бизнес» успешные практики и эксперты расскажут, как начать собственное дело с нуля, как правильно написать бизнес-план, каким образом собрать команду единомышленников. Особенное внимание уделят социальным сетям – наиболее современному способу коммуникации с потенциальными клиентами. Представители крупного и среднего бизнеса расскажут, как они выстраивают работу в этой сфере и можно ли в действительности наладить воронку продаж через интернет.

Площадки также посвящены привлечению инвестиций, удержанию и развитию сотрудников, и поддержке, которую готовы оказать государство, инвесторы и акселераторы (компании, бизнес которых строится на поддержке и развитии других проектов). Так, к примеру, о своей деятельности расскажет акселератор для инновационных стартапов «Кировский завод», который поделится кейсами по выводу проекта на международный рынок.

Традиционно полезной станет интерактивная зона службы занятости населения Петербурга. Специалисты научат желающих правильно составлять резюме, расскажут о возможностях, которые государство предоставляет ищущим работу людям. Так, примеру, безработные имеют право бесплатно обучиться востребованной на рынке профессии или пройти курсы повышения квалификации.

Любопытной для соискателей будет и интерактивная зона «Производство знаний и технологий как основа развития человеческого капитала». В рамках ее работы эксперты расскажут об использовании компетенций в построении карьерной лестницы, и о том, где с минимумом затрат получить недостающие знания.

– Главная роль в экономике принадлежит человеку, а не технологиям, – уверены специалисты. – Технологии — это лишь инструмент раскрытия потенциала человеческого знания.

Хотя современные тенденции без технологий тоже не обходятся. И интерактивная зона для работодателей «Автоматизация подбора персонала: новая система управления» станет тому подтверждением. В секции, посвященной цифровым решениям для рекрутинга и управления персоналом, выступят проректор Политехнического института им. Петра Великого Алексей Боровков, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко и руководитель направления развития сотрудников ПАО «Газпромнефть» Елена Шемелина.

Кроме этого, эксперты обсудят карьерные возможности для людей старшего возраста.

Обещают организаторы также коснуться и проблем трудоустройства людей с инвалидностью. Представители частных агентств занятости и Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге на панельной дискуссии расскажут о допустимых условиях труда при квотировании рабочих мест для инвалидов, а также поделятся опытом трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Ярмарка вакансий «Труд и занятость» пройдет 28 ноября с 10:00 до 18:00 в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» по адресу Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64, корп. 1 (Залы E7 – E12).

Бесплатные автобусы для посетителей будут ходить от метро «Московская».