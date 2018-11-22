В Приморском районе накануне объезда губернатора снесли ярмарку. Она стояла на частной территории

Администрация Приморского района сносит ярмарку возле торгового центра «Меркурий», сообщил «Фонтанке» глава оператора ООО «Велес» Павел Краев. По его словам, торговля велась не на городской, а на частной территории: участок под размещение палаток компания арендовала не у города, а у владельца ТРК «Меркурий» – холдинга «Адамант».

Районные чиновники, прибывшие в сопровождении полиции и представителей комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), заявили предпринимателю, что у него нет права торговать на этой земле, и увезли в общей сложности 38 торговых павильонов, сообщил он.

В администрации Приморского района «Фонтанке» сообщили, что поводом для демонтажа стало нарушение правил благоустройства. Ярмарочные павильоны являются элементом благоустройства, собственник участка, то есть «Адамант», должен был согласовать их с городом. Это сделано не было. Кроме того, в договоре аренды, который предоставила компания, значилась не ярмарочная торговля, а рекламное мероприятие.

По информации «Фонтанки», в эти выходные запланирован визит врио губернатора Петербурга Александра Беглова в Приморский район.

ООО «Велес» известно тем, что несколько раз выступало с критикой политики Смольного в области регулирования ярмарочной торговли. В частности, оно жаловалось в ФАС на первые конкурсы по распределению мест, проведенные по новым правилам. Месяц назад комитет по контролю за имуществом демонтировал ярмарку компании в Невском районе — торговля велась после истечения договора с городом.