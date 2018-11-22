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22.11.2018 18:26
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ТОР-6 критериев идеальной детской площадки

Сегодня ни один новый двор не обходится без детской площадки – строители понимают, как важна эта территория для семей будущих жильцов. Но все ли из них одинаково хороши, а главное – безопасны для ребенка? Вместе со строительным брокером «Петербургская Недвижимость» и другими экспертами рассматриваем топ-6 составляющих качества современной детской площадки.

ТОР-6 критериев идеальной детской площадки

«Петербургская Недвижимость»

Безопасность

«Все конструкции площадки должны быть целыми, без сколов и глубоких трещин. Обратите внимание на покрытие – лучше всего, если оно будет прорезиненным –прокомментировали в компании «Петербургская Недвижимость». Кроме снижения риска травм при падении, такое покрытие еще боле «здоровое»: «Аллергия – бич нашего времени – утверждает аллерголог-иммунолог с 12-летним стажем Анна Косова. – По общемировой статистике до 30% детей страдает от этого недуга. Резиновое покрытие площадки легче отмывается от грязи, которая содержит множество аллергенов, и не пылит, когда по нему бегают и топают, оно безопасно для детей, подверженных аллергическим реакциям».

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Спортивная составляющая

Детские площадки рядом с домом сегодня служат не только для развлечения и игр, но и могут стать отличным местом для регулярной физической активности.

Современные уличные тренажеры зачастую ничем не уступают тем, что установлены в фитнес-центрах. Постоянно заниматься в фитнес-клубе бывает сложно, но если тренажеры установлены во дворе, то тренироваться можно чаще, и даже вместе с детьми. По словам врача-терапевта, кардиолога, автора популярного телеграм-канала «Доктор Фил» Филиппа Кузьменко, регулярные физические упражнения, уменьшают риск развития болезней сердца и сосудов на 25%. А для роста и развития детей от 5 до 18 лет просто необходимы физические нагрузки минимум по часу в день. Дополнительно трижды в неделю желательно укреплять мышцы. Для этого отлично подойдут упражнения с весом собственного тела. Например, подтягивание на турниках, кольцах или отжимания на брусьях – самых простых и распространенных снарядах, которые можно встретить на площадках.

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Развивающие элементы

Во время игр очень важно чередовать физическую активность со спокойной деятельностью, иначе ребенок быстро устанет. Для самых маленьких детская площадка становится еще и местом развития, поэтому очень важно наличие разных развивающих элементов – подойдут счеты, кубики с буквами, бизиборды – игровые панели, детали которых можно крутить и двигать. Это хорошо развивает мелкую моторику и помогает сосредоточиться. 

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Зонирование

Детские площадки обязательно должны быть разделены на зоны, подходящие каждому возрасту. Это позволяет площадке «расти» вместе с ребенком и важно для его психологического комфорта. «Взаимодействие и общение со сверстниками или детьми, близкими по возрасту, более комфортно, ведь коммуникация происходит в рамках одного вида деятельности, а у детей сходные интересы» – комментирует педагог-психолог Марина Сыроватко, победитель конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга 2017-2018 учебного года в номинации «Педагог-психолог». 

В жилых комплексах одного из крупнейших российских застройщиков Setl City для малышей от года до 5 лет предусмотрены песочницы, игровые панели с изображениями цифр и букв, счеты и ксилофоны для развития моторики рук, небольшие горки, качели-балансиры, качалки на пружинах для тренировки вестибулярного аппарата. Для ребят от 5 до 10 лет строят комплексы с крутыми горками, переходами различной степени сложности и лестницами. Для подростков – спортивные тренажеры и настольный теннис.

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Многофункциональность

Даже если на детской площадке, на первый взгляд, довольно много аттракционов, они могут быстро надоесть. Лучше, если каждый объект будет многофункционален. Например, если это игровой домик, пусть он будет со множеством входов и выходов, лестницами, «вертушками» и горками.

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Оформление

Внешний вид детской площадки – это не просто яркие цвета. По наблюдениям специалистов «Петербургской Недвижимости», детям больше нравятся тематическое оформление. Например, в квартале «Лондон» в Санкт-Петербурге площадки оформлены в английском стиле. По словам семейного фотографа Ксении Рубцовой-Гасич, площадки в едином стиле заметно выигрывают на фоне стандартных, с разношерстными элементами, не связанными друг с другом. В Петербурге уже есть площадки, оформленные на тему путешествий, игры в шамхматы или известных мультфильмов. А если одеть малыша в тематике детской площадки, получится интересная фотосессия с «живыми» фотографиями.

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City

ЖК «Лондон» -  застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", разрешение на строительство , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

 

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